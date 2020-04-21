В Туле напильник обогатил воришек на 10 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали троих туляков, подозреваемых в дачных кражах. Воришки периодически наведывались в садоводческое товарищество рядом с селом Высокое. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С помощью напильника они сломали замок на входной двери хозпостройки и вынесли оттуда бензопилу, мешки с цементом, медный провод, канистры с бензином и моторным маслом. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий воры были задержаны, а похищенное имущество – обнаружено и изъято. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.