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В Туле напильник обогатил воришек на 10 тысяч рублей

В Туле напильник обогатил воришек на 10 тысяч рублей

Злоумышленников оперативно задержали полицейские.

Сотрудники полиции задержали троих туляков, подозреваемых в дачных кражах. Воришки периодически наведывались в садоводческое товарищество рядом с селом Высокое. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С помощью напильника они сломали замок на входной двери хозпостройки и вынесли оттуда бензопилу, мешки с цементом, медный провод, канистры с бензином и моторным маслом. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий воры были задержаны, а похищенное имущество – обнаружено и изъято. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые проверяются на  причастность к другим аналогичным преступлениям.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:12 +3
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