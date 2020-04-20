В каких районах Тульской области распространился коронавирус: актуальная карта на 20 апреля

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден covid-19.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 309 случаев COVID-19. Статистика такова:

Тула — 130,

Алексинский район — 7,

Донской — 9,

Ефремовский район — 8,

Заокский район — 13,

Куркинский район — 2,

Каменский район – 1,

Кимовский район – 10,

Новомосковский район — 12,

Богородицкий район — 6,

Тепло-Огаревский район — 19,

Плавский район – 4,

Суворовский район — 5,

Узловский район— 11,

Ясногорский район — 6,

Щекинский район — 18,

Киреевский район — 14,

Веневский район — 23,

Белевский район — 11.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодняшний день вылечились от коронавируса 46 жителей Тульской области. Так, 20 апреля из больниц Тулы выписаны 26 человек, четыре жителя поселка Рождествено Заокского района, по два жителя Новомосковска, Донского и Узловой. Также два жителя деревни Ямны отправились сегодня домой. И по одному человеку выписали из Алексина, Богородицка, Суворова, Венева, Донского, Кимовска, Ефремова, поселка Авангард в Алексинском районе и поселка Октябрьский Щекинского района. Они прошли полный курс терапии и получили повторные отрицательные тесты на коронавирус.