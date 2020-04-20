новости
новости
Регистрация
В каких районах Тульской области распространился коронавирус: актуальная карта на 20 апреля

В каких районах Тульской области распространился коронавирус: актуальная карта на 20 апреля

Напомним, в регионе на данный момент зафиксировано 309 случаев коронавируса.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден covid-19.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 309 случаев COVID-19. Статистика такова:

Тула — 130,

Алексинский район — 7,

Донской — 9,

Ефремовский район — 8,

Заокский район — 13,

Куркинский район — 2,

Каменский район – 1,

Кимовский район – 10,

Новомосковский район — 12,

Богородицкий район — 6,

Тепло-Огаревский район — 19,

Плавский район – 4,

Суворовский район — 5,

Узловский район— 11,

Ясногорский район — 6,

Щекинский район — 18,

Киреевский район — 14,

Веневский район — 23,

Белевский район — 11.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодняшний день вылечились от коронавируса 46 жителей Тульской области. Так, 20 апреля из больниц Тулы выписаны 26 человек, четыре жителя поселка Рождествено Заокского района, по два жителя Новомосковска, Донского и Узловой. Также два жителя деревни Ямны отправились сегодня домой. И по одному человеку выписали из Алексина, Богородицка, Суворова, Венева, Донского, Кимовска, Ефремова, поселка Авангард в Алексинском районе и поселка Октябрьский Щекинского района. Они прошли полный курс терапии и получили повторные отрицательные тесты на коронавирус.

 

Сюжет: Коронавирус
В Туле снова зафиксирован низкий уровень самоизоляции
Жизнь Тулы и области
В Туле снова зафиксирован низкий уровень самоизоляции
сегодня, в 14:08, 98 2131 3
В Тульской области еще пять человек вылечились от коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области еще пять человек вылечились от коронавируса
сегодня, в 11:14, 31 4239 3
В Тульской области за сутки выявили 22 новых случая коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки выявили 22 новых случая коронавируса
сегодня, в 10:36, 77 15805 3
Посты на въезде в Тульскую область дезинфицируют
Жизнь Тулы и области
Посты на въезде в Тульскую область дезинфицируют
сегодня, в 09:20, 41 2091 0
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:38 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
коронавирусактуальная карта распространения болезни

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кому и как в Тульской области продлят дистанционные больничные на период самоизоляции
Кому и как в Тульской области продлят дистанционные больничные на период самоизоляции
В Тульской области водитель ВАЗа сбил двух пешеходов
В Тульской области водитель ВАЗа сбил двух пешеходов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.