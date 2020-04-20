В Тульской области водитель ВАЗа сбил двух пешеходов

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Вечером 19 апреля на 6-м км автодороги Волово – Баскаково – Панарино (Воловский район) 19-летний водитель ВАЗ-2101 сбил двух пешеходов.

По данным региональной Госавтоинспекции, в момент наезда 30-летний мужчина и его 32-летняя спутница находились на проезжей части без светоотражающих элементов в темное время суток. ДТП произошло вне населенного пункта.

«В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина с полученными травмами была госпитализирована», — сообщили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.