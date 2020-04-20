новости
новости
Регистрация
В Тульской области водитель ВАЗа сбил двух пешеходов
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Тульской области водитель ВАЗа сбил двух пешеходов

Пострадавший мужчина скончался, его спутница госпитализирована.

Вечером 19 апреля на 6-м км автодороги Волово – Баскаково – Панарино (Воловский район) 19-летний водитель ВАЗ-2101 сбил двух пешеходов.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, в момент наезда 30-летний мужчина и его 32-летняя спутница находились на проезжей части без светоотражающих элементов в темное время суток. ДТП произошло вне населенного пункта.
 
«В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина с полученными травмами была госпитализирована», — сообщили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:35 +3
Другие статьи по темам
Событие
наезд на пешеходовпроисшествиядтп
Место
Тульская областьВоловский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В каких районах Тульской области распространился коронавирус: актуальная карта на 20 апреля
В каких районах Тульской области распространился коронавирус: актуальная карта на 20 апреля
В Центральной России приход настоящего весеннего тепла снова откладывается
В Центральной России приход настоящего весеннего тепла снова откладывается
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.