Кому и как в Тульской области продлят дистанционные больничные на период самоизоляции
Об этом на брифинге рассказала управляющая Тульским региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) Елена Агаева.
Новые сроки больничных листов
В соответствии с постановлением
16 апреля 2020 года
Согласно поправкам, эти больничные пролонгируются на «карантинный период» с 20 по 30 апреля.
Кому оформляют такие больничные?
В первую очередь, это находящиеся на самоизоляции работающие граждане старше 65 лет — та же категория, которая получала больничный с 6 по 19 апреля. К ним присоединились работающие граждане 65+ с датой рождения 20 апреля 1955 года и ранее.
Получат ли такие больничные приезжие в Тульскую область, кто отправлен на самоизоляцию? Напомним, с 17 апреля в регионе работают «антивирусные» посты на въездах в область.
– Этой категории больничный лист не положен. Оплачиваемый больничный гражданину может быть оформлен только при получении им постановления Роспотребнадзора о карантине, — говорит Елена Агаева.
Напомним, перейти на режим самоизоляции и оформить электронный лист временной нетрудоспособности не смогут сотрудники и руководители (65+) предприятий ОПК, руководители органов исполнительной власти и подразделений аппарата правительства региона, органов местного самоуправления, работники медицинских организаций и др.
Как оформить?
Порядок получения больничного аналогичный. Для этого достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования, или его регионального отделения. Заявление вы можете подать как на себя, так и на совместно проживающих с вами работающих граждан. В случаях, не связанных с карантином, больничный оформляется в обычном порядке – при вызове врача на дом или в медицинском учреждении.
Идти в поликлинику за больничным не нужно, важно сообщить о больничном своему работодателю — уведомить его по телефону, СМС-сообщением или по электронной почте.
Медицинское учреждение оформляет лист временной нетрудоспособности и заносит информацию в систему ФСС. Затем работодатель направляет информацию по оплате больничного в ФСС.
Листок нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и выплачиваться пособие, формируется единовременно на 11 календарных дней — с 20 по 30 апреля 2020 года — в форме электронного документа. Закрывать его тоже не нужно: открытие и закрытие такого листа нетрудоспособности оформляется одномоментно.
Как рассчитывается оплата?
Работодатели должны направить в ФСС реестры указанных граждан раздельно за каждый период: с 6 по 19 апреля 2020 года — первый реестр, а — с 20 апреля по 30 апреля 2020 года второй реестр. Елена Агаева обратила внимание работодателей, что подать второй реестр важно до 27 апреля 2020 года.
Средства за первый этап выдачи листков нетрудоспособности по самоизоляции перечислены более чем 14 тысячам туляков. Это более 157 млн рублей.
Где узнать больше?
В Тульском региональном отделении Фонда социального страхования работает горячая линия по вопросам оформления больничных листов в случае самоизоляции: (4872) 71-18-42. Еще можно звонить по мобильному 8 (910) 944-41-72.
Актуальная информация есть на сайте Тульского регионального отделения ФСС.