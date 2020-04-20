Кому и как в Тульской области продлят дистанционные больничные на период самоизоляции

В соответствии с постановлением Правительства РФ , работающим тулякам старше 65 лет с 6 по 19 апреля автоматически выдавался больничный лист, который оплачивает ФСС.

16 апреля 2020 года Правительство РФ внесло изменение во «Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше».

Согласно поправкам, эти больничные пролонгируются на «карантинный период» с 20 по 30 апреля.

Кому оформляют такие больничные?

В первую очередь, это находящиеся на самоизоляции работающие граждане старше 65 лет — та же категория, которая получала больничный с 6 по 19 апреля. К ним присоединились работающие граждане 65+ с датой рождения 20 апреля 1955 года и ранее.

Получат ли такие больничные приезжие в Тульскую область, кто отправлен на самоизоляцию? Напомним, с 17 апреля в регионе работают «антивирусные» посты на въездах в область.

– Этой категории больничный лист не положен. Оплачиваемый больничный гражданину может быть оформлен только при получении им постановления Роспотребнадзора о карантине, — говорит Елена Агаева.

Напомним, перейти на режим самоизоляции и оформить электронный лист временной нетрудоспособности не смогут сотрудники и руководители (65+) предприятий ОПК, руководители органов исполнительной власти и подразделений аппарата правительства региона, органов местного самоуправления, работники медицинских организаций и др.

Как оформить?

Порядок получения больничного аналогичный. Для этого достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования, или его регионального отделения. Заявление вы можете подать как на себя, так и на совместно проживающих с вами работающих граждан. В случаях, не связанных с карантином, больничный оформляется в обычном порядке – при вызове врача на дом или в медицинском учреждении.

Идти в поликлинику за больничным не нужно, важно сообщить о больничном своему работодателю — уведомить его по телефону, СМС-сообщением или по электронной почте.

Медицинское учреждение оформляет лист временной нетрудоспособности и заносит информацию в систему ФСС. Затем работодатель направляет информацию по оплате больничного в ФСС.

Листок нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и выплачиваться пособие, формируется единовременно на 11 календарных дней — с 20 по 30 апреля 2020 года — в форме электронного документа. Закрывать его тоже не нужно: открытие и закрытие такого листа нетрудоспособности оформляется одномоментно.

Как рассчитывается оплата?

Так же, как и в предыдущем случае . Оплата поступает из средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с карантином рассчитывается по общим правилам. Работникам со стажем более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в стопроцентном размере. Для расчета берется средний заработок за два года.

Работодатели должны направить в ФСС реестры указанных граждан раздельно за каждый период: с 6 по 19 апреля 2020 года — первый реестр, а — с 20 апреля по 30 апреля 2020 года второй реестр. Елена Агаева обратила внимание работодателей, что подать второй реестр важно до 27 апреля 2020 года.