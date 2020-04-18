Учёные обсудят перспективы изучения Тульских засек

Фото: тульскаяазбука.рф

В понедельник, 20 апреля, состоится онлайн-конференция «Засечные линии как объект историко-культурного наследия: проблемы изучения и сохранения». Проведение круглого стола планировалось в Доме Российского исторического общества, однако в связи с ограничительными мерами он пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom.

В мероприятии примут участие представители Российского исторического общества, Российской академии наук, сотрудники профильных органов исполнительной власти, учёные из 19 российских регионов, в которых расположены объекты, связанные с засечными линиями.

Тульскую область на конференции представят директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко и ученый секретарь музея-заповедника, кандидат исторических наук Алексей Воронцов. Они подведут итоги исследований Тульских засек, которые проводятся более десяти лет, а также представят перспективы на ближайшее время.

Тульские засеки в археологическом плане не изучены даже на 10%. В заповедных лесах сохранились памятники многих исторических эпох. Сегодня ученые говорят о необходимости комплексной многолетней всероссийской научной программы по исследованию Большой засечной черты, не только в Тульской области, но и в Татарстане, Башкирии, Самаре и на других территориях.