новости
новости
Регистрация
Учёные обсудят перспективы изучения Тульских засек
Фото: тульскаяазбука.рф

Учёные обсудят перспективы изучения Тульских засек

В онлайн-конференции примут участие представители РАН, Российского исторического общества и общественники.

В понедельник, 20 апреля, состоится онлайн-конференция «Засечные линии как объект историко-культурного наследия: проблемы изучения и сохранения». Проведение круглого стола планировалось в Доме Российского исторического общества, однако в связи с ограничительными мерами он пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom.

В мероприятии примут участие представители Российского исторического общества, Российской академии наук, сотрудники профильных органов исполнительной власти, учёные из 19 российских регионов, в которых расположены объекты, связанные с засечными линиями. 

Тульскую область на конференции представят директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко и ученый секретарь музея-заповедника, кандидат исторических наук Алексей Воронцов. Они подведут итоги исследований Тульских засек, которые проводятся более десяти лет, а также представят перспективы на ближайшее время. 

Тульские засеки в археологическом плане не изучены даже на 10%. В заповедных лесах сохранились памятники многих исторических эпох. Сегодня ученые говорят о необходимости комплексной многолетней всероссийской научной программы по исследованию Большой засечной черты, не только в Тульской области, но и в Татарстане, Башкирии, Самаре и на других территориях.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:27 +1
Другие статьи по темам
Событие
тульские засекионлайн-конференцияизучение тульских засекБольшая Засечная чертамузей-заповедник Куликово поле
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На дороги Тульской области выехала мотогруппа ГИБДД
На дороги Тульской области выехала мотогруппа ГИБДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.