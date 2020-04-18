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В Туле водитель муниципального учреждения присвоил топливо на 288 тысяч рублей
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к штрафу на сумму 150 тысяч рублей.
Суд Советского района вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего водителя МКУ «Сервисный центр города Тулы». Мужчина признан виновным в крупном хищении вверенного ему чужого имущества.
С мая по ноябрь 2018 года мужчина вносил в путевые листы ложные сведения о пройденном километраже и израсходованной солярке. Присвоенное топливо на сумму 288 тысяч рублей злоумышленник продал.
Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе предварительного расследования фигурант полностью возместил ущерб. С учётом всех обстоятельств суд приговорил его к штрафу на 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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