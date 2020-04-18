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На дороги Тульской области выехала мотогруппа ГИБДД

На дороги Тульской области выехала мотогруппа ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции будут работать в режиме скрытого патрулирования.

С 18 апреля на дорогах Тульской области к работе приступила специализированная мотогруппа ГИБДД. Сотрудники ДПС будут проводить мероприятия по предупреждению ДТП и контролировать дорожное движение. Работа будет вестись в составе скрытого патруля.

Основные причины аварий с участием мотоциклов – превышение скорости и нарушение правил маневрирования, когда мотоциклисты при перестроении часто попадают в «слепую зону».

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям мототранспорта о необходимости соблюдения ПДД, важности использования шлемов и защитной экипировки.

Уважаемые мотоциклисты, не забывайте включать ближний свет при движении, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, при движении в темноте или в условиях недостаточной видимости используйте светоотражающие жилеты.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 17:40 +4
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