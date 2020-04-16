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В каких городах и районах Тульской области есть коронавирус: карта

В каких городах и районах Тульской области есть коронавирус: карта

Напомним, в регионе на данный момент зафиксировано 174 случая коронавируса.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден COVID-19.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 174 случая коронавируса. Статистика такова:

  • Алексинский район — 7,
  • Донской — 6,
  • Ефремовский район — 5,
  • Заокский район — 14,
  • Кимовск — 7,
  • Куркинский район — 2,
  • Новомосковск — 4,
  • Богородицкий район — 5,
  • Тепло-Огаревский район — 17,
  • Суворов — 5,
  • Узловая — 1,
  • Тула — 67,
  • Ясногорск — 1,
  • Щекинский район — 9,
  • Киреевский район — 7,
  • Венев — 8,
  • Белевский район — 8,
  • Каменский район — 1.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодняшний день вылечились от коронавируса 24 жителя Тульской области. Так, 15 апреля из больниц Тулы и Новомосковска выписаны пять человек — трое туляков, по одному жителю Новомосковска и Узловой. Они прошли полный курс терапии и получили повторные отрицательные тесты на коронавирус.

Сюжет: Коронавирус
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