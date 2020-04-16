В каких городах и районах Тульской области есть коронавирус: карта
Напомним, в регионе на данный момент зафиксировано 174 случая коронавируса.
Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден COVID-19.
Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 174 случая коронавируса. Статистика такова:
- Алексинский район — 7,
- Донской — 6,
- Ефремовский район — 5,
- Заокский район — 14,
- Кимовск — 7,
- Куркинский район — 2,
- Новомосковск — 4,
- Богородицкий район — 5,
- Тепло-Огаревский район — 17,
- Суворов — 5,
- Узловая — 1,
- Тула — 67,
- Ясногорск — 1,
- Щекинский район — 9,
- Киреевский район — 7,
- Венев — 8,
- Белевский район — 8,
- Каменский район — 1.
Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодняшний день вылечились от коронавируса 24 жителя Тульской области. Так, 15 апреля из больниц Тулы и Новомосковска выписаны пять человек — трое туляков, по одному жителю Новомосковска и Узловой. Они прошли полный курс терапии и получили повторные отрицательные тесты на коронавирус.
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