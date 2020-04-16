В каких городах и районах Тульской области есть коронавирус: карта

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден COVID-19.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 174 случая коронавируса . Статистика такова:

Алексинский район — 7,

Донской — 6,

Ефремовский район — 5,

Заокский район — 14,

Кимовск — 7,

Куркинский район — 2,

Новомосковск — 4,

Богородицкий район — 5,

Тепло-Огаревский район — 17,

Суворов — 5,

Узловая — 1,

Тула — 67,

Ясногорск — 1,

Щекинский район — 9,

Киреевский район — 7,

Венев — 8,

Белевский район — 8,

Каменский район — 1.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодняшний день вылечились от коронавируса 24 жителя Тульской области. Так, 15 апреля из больниц Тулы и Новомосковска выписаны пять человек — трое туляков, по одному жителю Новомосковска и Узловой. Они прошли полный курс терапии и получили повторные отрицательные тесты на коронавирус.