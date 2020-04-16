Коронавирус ускоряется: за сутки в Тульской области подтвердились еще 44 случая COVID-19

Фото из архива Myslo.

Из них 10 человек работают в столичном регионе, еще 7 прибыли в Тульскую область из Москвы, остальные контактировали с заразившимися.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусом. 14 из них — это подтверждения ранее взятых тестов, пришедшие в область. Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» за прошедшие сутки подтвердила еще 30 случаев.

Заболевания выявлены у жителей Тулы, Донского, Алексина, Ефремова, Заокского, Щекинского, Белевского, Веневского, Каменского, Кимовского и Киреевского районов. Из них 10 человек работают в столичном регионе, еще 7 прибыли в Тульскую область из Москвы, остальные контактировали с заразившимися. Все заболевшие были своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе достигло 174.

За сутки в России официально зарегистрировали 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Больше всего — в Москве.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.