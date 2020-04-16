новости
новости
Регистрация
Коронавирус ускоряется: за сутки в Тульской области подтвердились еще 44 случая COVID-19
Фото из архива Myslo.

Коронавирус ускоряется: за сутки в Тульской области подтвердились еще 44 случая COVID-19

Из них 10 человек работают в столичном регионе, еще 7 прибыли в Тульскую область из Москвы, остальные контактировали с заразившимися.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусом. 14 из них — это подтверждения ранее взятых тестов, пришедшие в область. Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» за прошедшие сутки подтвердила еще 30 случаев.

Заболевания выявлены у жителей Тулы, Донского, Алексина, Ефремова, Заокского, Щекинского, Белевского, Веневского, Каменского, Кимовского и Киреевского районов. Из них 10 человек работают в столичном регионе, еще 7 прибыли в Тульскую область из Москвы, остальные контактировали с заразившимися. Все заболевшие были своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе достигло 174.

 

За сутки в России официально зарегистрировали 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Больше всего — в Москве.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области волонтеров обеспечат бесплатными обедами, связью и топливными картами
Жизнь Тулы и области
В Тульской области волонтеров обеспечат бесплатными обедами, связью и топливными картами
сегодня, в 11:04, 0 42 0
Новый ранний симптом коронавируса обнаружен на ногах пациентов: фото
Мир
Новый ранний симптом коронавируса обнаружен на ногах пациентов: фото
сегодня, в 09:32, 28 4653 3
Власти разъяснили указ губернатора: может ли магазин сантехники торговать салфетками и что будет с доставкой
Жизнь Тулы и области
Власти разъяснили указ губернатора: может ли магазин сантехники торговать салфетками и что будет с доставкой
вчера, в 21:30, 77 10382 -4
Вылечившийся от коронавируса туляк о болезни: «Восемь дней мое состояние только ухудшалось»
Жизнь Тулы и области
Вылечившийся от коронавируса туляк о болезни: «Восемь дней мое состояние только ухудшалось»
вчера, в 21:12, 89 13922 21
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:48 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области волонтеров обеспечат бесплатными обедами, связью и топливными картами
В Тульской области волонтеров обеспечат бесплатными обедами, связью и топливными картами
Назначен новый глава администрации Советского округа Тулы
Назначен новый глава администрации Советского округа Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.