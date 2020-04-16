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Под Тулой поисковики нашли более 170 боеприпасов времен войны

Под Тулой поисковики нашли более 170 боеприпасов времен войны

Мины, гранаты и снаряды лежали в земле с 1943 года.

12 апреля поисковики поискового отряда «Штурм» и Военно-исторического поискового клуба «Славный» продолжили работы по поиску не захороненных останков бойцов Красной армии в Арсеньевском районе Тульской области.

В тот день в промоине были обнаружены останки двух красноармейцев. Удалось установить и вероятные причины смерти. Один из бойцов погиб от пулевого ранения грудной клетки (в районе груди обнаружена пуля калибра 7.92), второй погиб от сквозного пулевого ранения головы.

Недалеко от места захоронения было найдено большое количество «допников» — небольших матерчатых мешочков с порохом для усиления выстрела минометной мины.

– Сами по себе они лежать не могут, поэтому мы проверили территорию рядом. Аппаратура дала уверенный глубинный сигнал на большое скопление сигнала. Проверили щупами и поняли, что, скорее всего, мы нашли склад боеприпасов. По данным архивов, в этом районе в 1943 году находилась батарея 82-миллиметровых минометов. Но когда нашли, уже был вечер, поэтому решили отложить до следующего заезда работы, – рассказал руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

15 апреля поисковики выехали на место раскопок. В результате отработки участка было извлечено 150 минометных мин калибра 82 миллиметра, несколько артиллерийских снарядов и гранат. В 500 метрах от первой находки был обнаружен еще один склад боепитания, в котором хранились 120-миллиметровые мины полковой батареи. 

Все боеприпасы были вывезены и уничтожены четырьмя взрывами в овраге неподалеку силами МЧС.

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Под Тулой поисковики нашли более 170 единиц боеприпасов времен ВОВ, Фото: 1
Под Тулой поисковики нашли более 170 единиц боеприпасов времен ВОВ, Фото: 2
Под Тулой поисковики нашли более 170 единиц боеприпасов времен ВОВ, Фото: 3
Под Тулой поисковики нашли более 170 единиц боеприпасов времен ВОВ, Фото: 4
Под Тулой поисковики нашли более 170 единиц боеприпасов времен ВОВ, Фото: 5
Под Тулой поисковики нашли более 170 единиц боеприпасов времен ВОВ, Фото: 6
Под Тулой поисковики нашли более 170 единиц боеприпасов времен ВОВ, Фото: 7
Под Тулой поисковики нашли более 170 единиц боеприпасов времен ВОВ, Фото: 8
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:50 +2
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Место
Тульская областьАрсеньевский район

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