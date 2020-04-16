В Алексине подростки угнали машину и утопили ее в пруду

Фото: СУ СК РФ по Тульской области.

В Алексине Тульской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух 15-летних местных жителей. Подростки подозреваются в угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По предварительным данным следствия, преступление было совершено вечером 9 апреля и вместе с подростками был приятель, который пока не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

«Подозреваемые, в зависимости от роли каждого, во дворе одного из домов города Алексина Тульской области попытались завести двигатель находящегося там автомобиля ВАЗ-2103. После неудавшейся попытки подростки оттолкали автомобиль от места стоянки на дорогу и спустили в пруд, после чего скрылись с места преступления», – сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

В ходе допроса подозреваемые признали свою вину и пояснили следователю, что хотели только покататься на автомобиле.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению подростками преступления.