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Тулякам напоминают о запрете на посещение богослужений и кладбищ
Фото: images.pexels.com

Тулякам напоминают о запрете на посещение богослужений и кладбищ

Традиционные пасхальные блюда верующие могут освятить самостоятельно.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой главный санитарный врач Тульской области запретил гражданам (кроме священнослужителей и персонала) посещать богослужения в храмах. Запрет действует в период с 15 по 30 апреля.

Кроме того, в этом году в помещениях и на территории храмов не будут освящать пасхальные блюда. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий рассказал верующим, как можно освятить куличи, крашеные яйца и творожные пасхи самостоятельно:

«Благословляется верующим освящать пасхальные снеди по совершении троекратного пения пасхального тропаря. Если в доме есть освещенная Крещенская Богоявленская вода, то тогда окропить ей с молитвой: «Во имя Отца, и Сына и Святого Духа». Если святой воды нет, то сам богомолец, складывая персты для осенения себя крестным знамением, осеняет снедь, и также благословляет этой молитвой».

Напомним, 11 апреля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Согласно этому документу, до 30 апреля запрещено посещение кладбищ.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:42 +7
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