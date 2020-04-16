Тулякам напоминают о запрете на посещение богослужений и кладбищ

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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой главный санитарный врач Тульской области запретил гражданам (кроме священнослужителей и персонала) посещать богослужения в храмах. Запрет действует в период с 15 по 30 апреля.

Кроме того, в этом году в помещениях и на территории храмов не будут освящать пасхальные блюда. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий рассказал верующим, как можно освятить куличи, крашеные яйца и творожные пасхи самостоятельно:

«Благословляется верующим освящать пасхальные снеди по совершении троекратного пения пасхального тропаря. Если в доме есть освещенная Крещенская Богоявленская вода, то тогда окропить ей с молитвой: «Во имя Отца, и Сына и Святого Духа». Если святой воды нет, то сам богомолец, складывая персты для осенения себя крестным знамением, осеняет снедь, и также благословляет этой молитвой».

Напомним, 11 апреля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Согласно этому документу, до 30 апреля запрещено посещение кладбищ.