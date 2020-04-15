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Кимовчанку оштрафовали за выгораживание сожителя-грабителя
Изображение succo с сайта Pixabay

Кимовчанку оштрафовали за выгораживание сожителя-грабителя

В суде женщина заявила, что вещи были не похищены, а куплены.

В Кимовске Тульской области суд вынес приговор местной ранее не судимой 42-летней местной жительнице. Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).
 
Кимовчанка была свидетельницей по уголовному делу в отношении своего сожителя, который обвинялся в грабеже. В судебном заседании она соврала, что имущество не похищенное, а законно купленное. Однако, позднее мужчину все же признали виновным.
 
«Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигурантки уголовного дела и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:19 +1
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