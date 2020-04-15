Кимовчанку оштрафовали за выгораживание сожителя-грабителя

Изображение succo с сайта Pixabay

В суде женщина заявила, что вещи были не похищены, а куплены.

В Кимовске Тульской области суд вынес приговор местной ранее не судимой 42-летней местной жительнице. Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).

Кимовчанка была свидетельницей по уголовному делу в отношении своего сожителя, который обвинялся в грабеже. В судебном заседании она соврала, что имущество не похищенное, а законно купленное. Однако, позднее мужчину все же признали виновным.

«Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигурантки уголовного дела и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.