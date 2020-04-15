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На тульской телебашне появилась надпись «Будь дома»

На тульской телебашне появилась надпись «Будь дома»

Она выполнена с помощью архитектурно-художественной подсветки.

На телебашне филиала РТРС «Тульский ОРТПЦ» в тёмное время суток отображается световая надпись «Будь дома». По словам директора филиала РТРС «Тульский ОРТПЦ» Александра Шемякина, этот призыв в различных вариантах будет размещен на телебашне до окончания критической ситуации:

– Башня ОРТПЦ – самый высокий, если не считать нашу мачту, объект в городе. С запуском подсветки это теперь еще и световая доминанта, очень заметный объект. И поскольку ситуация серьезная, а самоизоляция – крайне важная вещь в борьбе с распространением вируса – мы решили не оставаться в стороне.

По всем граням телебашни смонтированы пиксельные светодиодные гирлянды, состоящие из 6108 светильников. Их длина – 3648 метров. 10 мощных полноцветных прожекторов заливного света расположены на отметках 140, 148, 180 м с возможностью воспроизведения динамических эффектов. С помощью таких гирлянд можно создавать разные светодинамические схемы: переливание, мерцание, сияния, флаг России, герб Тулы и многое другое.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:47 +5
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Тула

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