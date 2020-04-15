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По факту поджога дома на 5 семей в Заокском районе возбуждено уголовное дело
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

По факту поджога дома на 5 семей в Заокском районе возбуждено уголовное дело

Мужчина поссорился со своим знакомым, облил горючей жидкостью крыльцо дома и поджег его.

Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по? Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», в отношении 43-летнего мужчины, который накануне поджег жилой дом на пять семей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в момент совершения преступления злоумышленник был пьян, а поводом для поджога стала ссора с одним из жильцов.  Преступник облил крыльцо дома легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Обошлось без жертв, но пять семей остались без крова, и теперь соседи собирают для них деньги и личные вещи.

Завершен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия с подозреваемым, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Продолжается сбор и закрепление доказательств.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:30 +3
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Тульская областьЗаокский район

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