Весна! В Туле зацвела вишня и тюльпаны, распускается береза – фото

Фото Алексея Горохова.

Тульский фотограф Алексей Горохов прогулялся по весеннему городу.

– Март-2020 был рекордно теплым в Туле с температурой на 5,7 градусов теплее нормы. На это отреагировала и природа — все стало цвести раньше. Первая половина апреля была холоднее, чем обычно, сейчас время цветения разных растений тоже опережает норму, но уже не так сильно.

У нас в городе зацвели тюльпаны, форзиция и вишня — на 2 недели раньше обычного! Уже зацветает клен, начинает пылить береза (аллергики, внимание!).