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Весна! В Туле зацвела вишня и тюльпаны, распускается береза – фото
Фото Алексея Горохова.

Весна! В Туле зацвела вишня и тюльпаны, распускается береза – фото

Смотрите добрый весенний фоторепортаж от Алексея Горохова.

Тульский фотограф Алексей Горохов прогулялся по весеннему городу. 

– Март-2020 был рекордно теплым в Туле с температурой на 5,7 градусов теплее нормы. На это отреагировала и природа — все стало цвести раньше. Первая половина апреля была холоднее, чем обычно, сейчас время цветения разных растений тоже опережает норму, но уже не так сильно.

У нас в городе зацвели тюльпаны, форзиция и вишня — на 2 недели раньше обычного! Уже зацветает клен, начинает пылить береза (аллергики, внимание!).

Галерея
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 1
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 2
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 3
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 4
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 5
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 6
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 7
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 8
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 9
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 10
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 11
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 12
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 13
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 14
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 15
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 16
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 17
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 18
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 19
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 20
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 21
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 22
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 23
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 24
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 25
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 26
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 27
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 28
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 29
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 30
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 31
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 32
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 33
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 34
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 35
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 36
В Туле зацвела вишня и тюльпаны, Фото: 37
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