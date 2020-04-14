Бывшего гендиректора «К-Сервис» будут судить за сокрытие денег организации

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По данным следствия, государству причинен ущерб в сумме более трех миллионов рублей.

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «К-Сервис». Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, в 2018 году у предприятия образовалась задолженность по налогам. В связи с этим уполномоченный орган применил к организации принудительные санкции. Понимая, что поступившие на заблокированные счета суммы будут списаны в счет долга, руководитель направил контрагентам письменные распоряжения. После этого деньги перечислялись на счета третьих лиц.

«Имея задолженность перед государственным бюджетом, руководитель ООО «К-Сервис», располагая денежными средствами, расходовал их на хозяйственные нужды предприятия, в нарушение интересов государства. В результате преступных действий государству был причинен материальный ущерб в сумме более 3 млн рублей. Принятыми следователем в ходе расследования уголовного дела мерами ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.