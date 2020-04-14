Тульский паблик опубликовал фейк про машину с наркоторговцем на обочине

Накануне в одном из тульских пабликов в Instagram был опубликован пост об автомобиле, который стоял на обочине дороги в районе 92-го км автодороги на Калугу. Автор заявил, что в машине без государственных регистрационных сидит мужчина, который «передает» наркотики, а проезжающие мимо экипажи ДПС, на это никак не реагируют.

Как сообщили Myslo в УМВД России по Тульской области, автомобиль принадлежит 28-летнему мужчине, который в настоящее время арестован за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Также на водителя был составлен протокол за мелкое хулиганство.

«В месте нахождения автомобиля происходило пресечение действий мужчины, после чего он был доставлен в отдел МВД. Сейчас проводятся процессуальные мероприятия, направленные на решение вопроса о передаче транспортного средства на ответственное хранение», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.