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Двое заболевших коронавирусом туляков находятся в тяжелом состоянии
Фото из архива Myslo.

Двое заболевших коронавирусом туляков находятся в тяжелом состоянии

Они подключены к аппарату ИВЛ.

13 апреля губернатор Алексей Дюмин провел очередное заседание штаба по предотвращению распространения коронавируса в Тульской области.

– Ситуация меняется каждый день: регистрируются новые случаи заболевания и выздоровления. Сейчас крайне важно не ослаблять бдительность, удерживать ситуацию под контролем, эффективно взаимодействовать по всем направлениям работы. Безопасность граждан — в приоритете, — сказал Алексей Дюмин.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал, что на сегодня у жителей региона подтверждено 85 случаев коронавируса, 13 из них выздоровели.

Число людей на карантине снижается, сегодня их 805 (10 апреля их число было более 1200).

По словам Ломовцева, проведено уже более 11 тысяч исследований. Тест-систем в регионе на сегодняшний день свыше 6,3 тыс., запасы постоянно пополняются.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сообщил, что на сегодня в медицинские учреждения региона с коронавирусом госпитализированы 35 человек. Состояние большинства пациентов — удовлетворительное и средней тяжести. Два пациента находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Больные находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

У 36 жителей заболевание проходит в легкой форме, в связи с отсутствием клинических проявлений они проходят лечение на дому под медицинским наблюдением.

По словам министра, в учреждениях здравоохранения имеется запас средств индивидуальной защиты. Накануне при поддержке губернатора медики получили от социальных партнеров более 250 тысяч масок и респираторов, более 10 тысяч защитных экранов для лица и очков, 20 тысяч перчаток, а также костюмы и другие средства индивидуальной защиты.

Сегодня полученные средства защиты будут распределены по поликлиникам и стационарам, которые оказывают помощь заболевшим коронавирусной инфекцией, а также переданы персоналу скорой помощи.

Министр поблагодарил губернатора за помощь из внебюджетных источников для приобретения средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. На данный момент создан необходимый резерв.

Сюжет: Коронавирус
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