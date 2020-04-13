В семи больницах Тульской области отделения закрыты на карантин

Фото из архива Myslo.

13 апреля губернатор Алексей Дюмин провел очередное заседание штаба по предотвращению распространения коронавируса в Тульской области.

Министр здравоохранения региона Алексей Эрк сообщил, что в настоящее время на временный карантин закрыты терапевтическое и хирургическое отделения Донской городской больницы, пульмонологическое отделение горбольницы № 10 Тулы, терапевтические отделения Куркинской районной больницы, горбольницы № 2 имени Е. Г. Лазарева, горбольницы № 3 Тулы, инфекционные отделения Щекинской центральной районной больницы и Киреевской центральной районной больницы.

По словам министра, принимаются все меры профилактики для предотвращения распространения коронавируса в регионе.

Губернатор дал поручение председателю регионального правительства, минздраву и минфину начать подготовку еще одного учреждения, полностью оборудованного для приема пациентов с коронавирусом, а также при необходимости привлекать врачей из других регионов с соответствующим их материальным поощрением.