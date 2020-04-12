новости
новости
Регистрация
Терапевтическое отделение городской больницы №3 в Туле закрыто на карантин

Терапевтическое отделение городской больницы №3 в Туле закрыто на карантин

Такие меры приняты после выявления у одной из пациенток вируса COVID-19.

Работа отделения на Косой Горе приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий и дезинфекции помещений. Об этом сегодня сообщает пресс-служба минздрава Тульской области.

Ранее в отделении была выявлена пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию. У неё взяты анализы, установлен круг контактных лиц. Подозреваемая в инфицировании COVID-19   госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы №11 города Тулы. Медицинские работники отделения после взятия анализов самоизолированы на дому. У пациентов, находящихся на лечении, также взяты анализы на коронавирус.

Пациенты с заболеваниями терапевтического профиля, которые нуждаются в медицинской помощи, направляются на лечение в терапевтические отделения городских больниц №7 и №11 г. Тулы.

 

Напомним, 12 апреля в Тульской области подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один из пациентов – в тяжелом состоянииВсего за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтверждено у 74 человек. 13 пациентов выздоровели под наблюдением медиков.

Сюжет: Коронавирус
Медработник из Щекино с подозрением на коронавирус неделю ждала госпитализации
Жизнь Тулы и области
Медработник из Щекино с подозрением на коронавирус неделю ждала госпитализации
сегодня, в 00:07, 37 2266 6
Заболеваемость COVID-19 в Тульской области: актуальная карта от 12 апреля
Жизнь Тулы и области
Заболеваемость COVID-19 в Тульской области: актуальная карта от 12 апреля
вчера, в 11:10, 92 14740 3
В Тульской области три новых случая коронавируса: один человек – в тяжелом состоянии
Жизнь Тулы и области
В Тульской области три новых случая коронавируса: один человек – в тяжелом состоянии
вчера, в 10:38, 100 27571 5
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели
Жизнь Тулы и области
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели
вчера, в 10:26, 25 7488 5
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
вчера, в 21:50 +2
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусзакрыто отделение больницыкарантин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Часть Узловой осталась без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии
Часть Узловой осталась без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии
В Туле воровка прятала под одеждой украденные в магазинах товары
В Туле воровка прятала под одеждой украденные в магазинах товары
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.