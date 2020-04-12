Терапевтическое отделение городской больницы №3 в Туле закрыто на карантин

Такие меры приняты после выявления у одной из пациенток вируса COVID-19.

Работа отделения на Косой Горе приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий и дезинфекции помещений. Об этом сегодня сообщает пресс-служба минздрава Тульской области.

Ранее в отделении была выявлена пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию. У неё взяты анализы, установлен круг контактных лиц. Подозреваемая в инфицировании COVID-19 госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы №11 города Тулы. Медицинские работники отделения после взятия анализов самоизолированы на дому. У пациентов, находящихся на лечении, также взяты анализы на коронавирус.

Пациенты с заболеваниями терапевтического профиля, которые нуждаются в медицинской помощи, направляются на лечение в терапевтические отделения городских больниц №7 и №11 г. Тулы.

Напомним, 12 апреля в Тульской области подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один из пациентов – в тяжелом состоянии. Всего за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтверждено у 74 человек. 13 пациентов выздоровели под наблюдением медиков.