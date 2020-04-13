В Тульской области стартовала акция «Мотоциклист»

С наступлением весны традиционно на дорогах увеличивается количество участников дорожного движения на мотоциклах и велосипедах. И, конечно же, повышается аварийность с участием данной категории транспорта. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения мотоциклистами установленными скоростными режимами, выездами на полосу встречного движения и нарушением правил обгона и маневрирования.

Так, за пятницу и выходные дни было выявлено 70 нарушений ПДД, которые допустили водители мототранспорта, из них: 17 — за управление без шлема, 11 — управление без водительского удостоверения, 4 — управление мототранспортом без документов. Также были выявлены и другие нарушения ПДД.

Для активизации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести последствий в период с 10 по 30 апреля в Тульской области проходит профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.

Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М»;

при объеме двигателя не более 125 куб. см управление мототранспортом допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1»;

при объеме двигателя более 125 куб. см управление допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».

Кроме того, при управлении мототехникой обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасает жизнь.

Особо важно! При управлении мотоциклом, мопедом, скутером водитель обязан быть в мотошлеме. Если водитель управляет мототранспортом без мотошлема, риск летального исхода в случае ДТП возрастает в полтора раза.

К тому же за это нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей (статья 12.6 КоАП РФ). Кроме шлема необходимо использовать специальную защитную амуницию.

Государственная регистрация мототранспортных средств проходит абсолютно идентично регистрационным действиям при постановке на учет автотранспорта. Регистрационные действия осуществляются в подразделениях МРЭО ГИБДД, по предварительной записи на портале gosuslugi.ru

Так, например, при постановке ТС на учет через портал госуслуг с мобильного телефона необходимо сделать пару простых шагов:

устанавливаете мобильное приложение «Госуслуги», регистрируетесь; в «Каталоге услуг» выбираете графу «Регистрация ТС»; в «Регистрации ТС» выбираете графу «Постановка на учет автотранспорта»; перед вами откроется окно «Выбрать тип получения услуги», в котором выбираете «Электронная услуга», если вы собираетесь лично посетить подразделение Госавтоинспекции; поля с 1 по 10 обязательны для заполнения; указываете свои сведения, адрес проживания и нажимаете «Выбрать отделение»; перед вами откроется карта с отмеченными подразделениями МРЭО (для более легкого выбора нажимаете «Показать списком»); откроется перечень подразделений МРЭО, из которых вы выбираете наиболее удобное для вашего местоположения (напоминаем, что подразделения № 1 и № 3 находятся по одному адресу — 192-й километр автодороги М-2 «Крым», но имеют разный график работы); выбираете дату и время посещения; после подтверждаете дату для записи, и вам придет на электронный адрес оповещение об обработке запроса – перейдя по ссылке, в личном кабинете вы сможете оплатить данную услугу.

Также Тульская Госавтоинспекция напоминает о необходимости контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль. Необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения.