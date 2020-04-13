В Тульской области стартовала акция «Мотоциклист»
За пятницу и выходные дни было выявлено 70 нарушений ПДД, которые допустили водители мототранспорта
С наступлением весны традиционно на дорогах увеличивается количество участников дорожного движения на мотоциклах и велосипедах. И, конечно же, повышается аварийность с участием данной категории транспорта. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения мотоциклистами установленными скоростными режимами, выездами на полосу встречного движения и нарушением правил обгона и маневрирования.
Так, за пятницу и выходные дни было выявлено 70 нарушений ПДД, которые допустили водители мототранспорта, из них: 17 — за управление без шлема, 11 — управление без водительского удостоверения, 4 — управление мототранспортом без документов. Также были выявлены и другие нарушения ПДД.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.
Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М»;
при объеме двигателя не более 125 куб. см управление мототранспортом допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1»;
при объеме двигателя более 125 куб. см управление допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».
Кроме того, при управлении мототехникой обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасает жизнь.
Особо важно! При управлении мотоциклом, мопедом, скутером водитель обязан быть в мотошлеме. Если водитель управляет мототранспортом без мотошлема, риск летального исхода в случае ДТП возрастает в полтора раза.
К тому же за это нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей (статья 12.6
Государственная регистрация мототранспортных средств проходит абсолютно идентично регистрационным действиям при постановке на учет автотранспорта. Регистрационные действия осуществляются в подразделениях МРЭО ГИБДД, по предварительной записи на портале gosuslugi.ru
Так, например, при постановке ТС на учет через портал госуслуг с мобильного телефона необходимо сделать пару простых шагов:
- устанавливаете мобильное приложение «Госуслуги», регистрируетесь;
- в «Каталоге услуг» выбираете графу «Регистрация ТС»;
- в «Регистрации ТС» выбираете графу «Постановка на учет автотранспорта»;
- перед вами откроется окно «Выбрать тип получения услуги», в котором выбираете «Электронная услуга», если вы собираетесь лично посетить подразделение Госавтоинспекции;
- поля с 1 по 10 обязательны для заполнения;
- указываете свои сведения, адрес проживания и нажимаете «Выбрать отделение»;
- перед вами откроется карта с отмеченными подразделениями МРЭО (для более легкого выбора нажимаете «Показать списком»);
- откроется перечень подразделений МРЭО, из которых вы выбираете наиболее удобное для вашего местоположения (напоминаем, что подразделения № 1 и № 3 находятся по одному адресу — 192-й километр автодороги М-2 «Крым», но имеют разный график работы);
- выбираете дату и время посещения;
- после подтверждаете дату для записи, и вам придет на электронный адрес оповещение об обработке запроса – перейдя по ссылке, в личном кабинете вы сможете оплатить данную услугу.
Также Тульская Госавтоинспекция напоминает о необходимости контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль. Необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения.