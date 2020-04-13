В Туле резко снизился индекс самоизоляции жителей

Фото из архива Myslo.

Сейчас он составляет 1,9 балла. Это значит, что на улице находится много людей.

Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию.

В данный момент в Туле это значение составляет 1,9 балла. Это очень низкий результат — значит, слишком много людей находится на улице. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.

Напомним, что с сегодняшнего дня многие предприятия продолжили свою работу после нерабочего режима. В том числе, открылись автосалоны, цветочные магазины, магазины оптики.

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