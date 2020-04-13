новости
новости
Регистрация
В Туле резко снизился индекс самоизоляции жителей
Фото из архива Myslo.

В Туле резко снизился индекс самоизоляции жителей

Сейчас он составляет 1,9 балла. Это значит, что на улице находится много людей.

Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию.

В данный момент в Туле это значение составляет 1,9 балла. Это очень низкий результат — значит, слишком много людей находится на улице. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.

Напомним, что с сегодняшнего дня многие предприятия продолжили свою работу после нерабочего режима. В том числе, открылись автосалоны, цветочные магазины, магазины оптики.

Опрос

А вы соблюдаете самоизоляцию?

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:27 +10
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
индекс самоизоляциияндекссамоизоляция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк требует 300 тысяч рублей компенсации за «беспокойство и страх в звериной клетке»
Туляк требует 300 тысяч рублей компенсации за «беспокойство и страх в звериной клетке»
Тулячка с семьей уже месяц не может улететь из Испании из-за коронавируса
Тулячка с семьей уже месяц не может улететь из Испании из-за коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.