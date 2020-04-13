Отделение щекинской больницы переоборудуют под госпиталь для пациентов с коронавирусом

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор посетил Щекинскую районную больницу, где идет перепрофилирование одного из отделений в госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией.

– Мы должны обеспечить необходимое количество коек, учитывая различные сценарии развития эпидемии. Сегодня помощь пациентам с коронавирусом оказывают в пяти медицинских учреждениях Тулы и Новомосковска. В этих больницах готово 394 койки. Госпиталь еще на 265 коек мы планируем развернуть на базе Щекинской районной больницы, – сказал Алексей Дюмин.

Помещение госпиталя будет иметь 5 отдельных входов. «Чистая» и «грязная» зоны будут разделены. Предусмотрены отдельные входы для сотрудников и порядок их перемещения в корпусе. Для работы в госпитале будут привлечены сотрудники Щекинской районной больницы и других медучреждений региона.

Алексей Дюмин подчеркнул, что все работники учреждения должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Главный врач Щекинской районной больницы Алексей Анисочкин рассказал, что имеющихся средств хватит на две недели, запасы постоянно пополняются.

В госпитале будут развёрнуты как инфекционные, так и реанимационные койки, оснащённые аппаратами ИВЛ. Будет работать кабинет ультразвуковой диагностики, фибробронхоскопии. Имеется передвижной рентгеновский аппарат, позволяющий проводить обследование у постели пациента. Для экстренных случаев есть операционная.

Алексей Дюмин поручил своему помощнику Сергею Лигаю лично контролировать ход развертывания госпиталя.