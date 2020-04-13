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Неизвестный перекрыл задвижку на газопроводе: несколько населенных пунктов Тульской области остались без газа
Фото ruffnews.ru

Неизвестный перекрыл задвижку на газопроводе: несколько населенных пунктов Тульской области остались без газа

В зону отключения попали 493 абонента.

13 апреля в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Тула» поступила заявка о прекращении подачи газа в деревнях Иваньково, Жерновка, Есуково и в селах Григорьевское и Богословское Ясногорского района.

Как сообщили Myslo в пресс-службе компании, газовики оперативно прибыли на место инцидента, произвели обследование оборудования и приступили к работам по восстановлению газоснабжения потребителей.

Выяснилось, что неизвестный перекрыл задвижку на газопроводе высокого давления 2-й категории на газораспределительной станции Захарьино.

В зону отключения попали 493 абонента. Сообщается, что подачу газоснабжения возобновят после обеспечения доступа к газовому оборудованию всех отключенных потребителей. Это необходимо для обеспечения безопасности при дальнейшем использовании газа в быту, предотвращения ЧП.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:29 +2
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