Неизвестный перекрыл задвижку на газопроводе: несколько населенных пунктов Тульской области остались без газа

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13 апреля в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Тула» поступила заявка о прекращении подачи газа в деревнях Иваньково, Жерновка, Есуково и в селах Григорьевское и Богословское Ясногорского района.

Как сообщили Myslo в пресс-службе компании, газовики оперативно прибыли на место инцидента, произвели обследование оборудования и приступили к работам по восстановлению газоснабжения потребителей.

Выяснилось, что неизвестный перекрыл задвижку на газопроводе высокого давления 2-й категории на газораспределительной станции Захарьино.

В зону отключения попали 493 абонента. Сообщается, что подачу газоснабжения возобновят после обеспечения доступа к газовому оборудованию всех отключенных потребителей. Это необходимо для обеспечения безопасности при дальнейшем использовании газа в быту, предотвращения ЧП.