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В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха

Напомним, соответствующие ограничения вводятся в регионе по 19 апреля.

В соответствии с Указом губернатора Тульской области в регионе до 19 апреля запрещено посещать общественные пространства: скверы, набережные, парки, зоны отдыха.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, во всех районах города запрещенные к посещению места огородили сигнальными лентами.

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В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха, Фото: 1
В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха, Фото: 2
В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха, Фото: 3
В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха, Фото: 4
В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха, Фото: 5
В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха, Фото: 6
В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха, Фото: 7
В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха, Фото: 8
В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха, Фото: 9
В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха, Фото: 10
В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха, Фото: 11
В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха, Фото: 12
В Туле закрыли для посещения скверы, городские пространства и зоны отдыха, Фото: 13
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Администрация города призывает туляков ограничить свое пребывание на улице и по возможности оставаться дома.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали Myslo, что в целях исполнения требований Указа губернатора наряды наружных служб приближены к общественным пространствам. Дополнительно выставлены наряды ППС. Проведены беседы с 67 гражданами на предмет разъяснения им требований Указа.

Также полиция следит и за общественным порядком на территории парков Тульской области. В мероприятиях задействованы 53 сотрудника полиции, 8 сотрудников ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области» и 19 сотрудников ЧОО.

 

Какие общественные пространства закрыты в Туле, читайте здесь. В области — в нашем материале здесь.

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