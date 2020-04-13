Фото: vk.com/overhear.tula.
На пр. Ленина в Туле сбили двух пешеходов
Пострадавшие госпитализированы.
Днем 13 апреля напротив дома №121 на пр. Ленина в Туле легковой автомобиль сбил двух пешеходов. ДТП произошло примерно в 13.20.
«По предварительной информации, водитель Honda Civic совершила наезд на двух мужчин-пешеходов, которые пытались перебежать проезжую часть в не предназначенном для этого месте. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается медиками», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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