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На пр. Ленина в Туле сбили двух пешеходов
Фото: vk.com/overhear.tula.

На пр. Ленина в Туле сбили двух пешеходов

Пострадавшие госпитализированы.

Днем 13 апреля напротив дома №121 на пр. Ленина в Туле легковой автомобиль сбил двух пешеходов. ДТП произошло примерно в 13.20.
 
 
«По предварительной информации, водитель Honda Civic совершила наезд на двух мужчин-пешеходов, которые пытались перебежать проезжую часть в не предназначенном для этого месте. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается медиками», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:10 +11
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