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Туляки обсуждают фото тульской «тещи» в маске и с баяном на шее

Туляки обсуждают фото тульской «тещи» в маске и с баяном на шее

Фото не новое, но спустя несколько оно стало популярным, потому что как нельзя кстати пришлось на злобу дня.

В соцсетях накануне появилось фото тираннозавра Серпентины, находящейся  у Тульского экзотариума на улице Октябрьской, в огромной медицинской маске и с баяном на шее.

«Памятник тёще» часто наряжают сотрудники экзотариума: в нарядное платье ко дню рождения, в фартучек к 1 сентября, в костюм крысы к Новому году и т.д. Поэтому пользователи соцсетей сочли наряд, в котором «теща» представлена на фото, актуальным. Но оказалось, что фото – «баян». Ему уже аж 6 лет, но мало кто об этом вспомнил. 

«Эта фотография была сделана в 2014 году, когда была эпидемия гриппа», – пояснила одна из подписчиц группы.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:19 +4
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