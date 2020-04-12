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Житель Узловой во время ссоры зарезал двух своих друзей
Фото из архива Myslo.

Житель Узловой во время ссоры зарезал двух своих друзей

Возбуждено уголовное дело.

В Узловой следователями СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек. Тела 57-летнего и 40-летнего мужчин с колото-резаными ранами грудной клетки были обнаружены в субботу, 11 апреля.

Подозреваемый в совершении преступления установлен, им оказался ранее судимый местный житель, который в настоящее время госпитализирован в районную больницу.

По предварительным данным, 11 апреля подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире дома на ул. М. Горького в Узловой вместе с двумя своими знакомыми. Между ними произошел конфликт, переросший в драку. В ходе нее злоумышленник ранил ножом мужчин. От полученных повреждений они скончались на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проведено два осмотра места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проведен следственный эксперимент со свидетелем произошедшего, допрашиваются свидетели инцидента.

Следователи следственного отдела совместно со следователями-криминалистами продолжают производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:26 +5
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