Фото из архива Myslo.
Как в Тульской области будут работать школы и детские сады после 12 апреля?
Разъяснение дает министерство образования региона.
Образовательные организации могут осуществлять деятельность в следующих режимах:
- детские сады — только в режиме дежурных групп;
- школы (для учащихся 1−4 классов) — в режиме дистанционного обучения или дежурных классов;
- школы (для учащихся 5−11 классов), учреждения среднего специального, высшего и дополнительного образования — только в режиме дистанционного обучения.
В соответствии с Указом губернатора, организация образовательного процесса в формате дистанционного обучения и работы дежурных групп и классов действует до 30 апреля 2020 года. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из объективной эпидемиологической ситуации в регионе.
Обучающиеся зачисляются в дежурные группы или классы только на основании письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием объективных причин зачисления. Требование справки с места работы не является обязательным.
Министерство образования Тульской области обращает внимание, что посещение ребенком дежурной группы или класса — крайняя мера, предназначенная для тех случаев, когда детей не с кем оставить дома. Дежурные учреждения работают с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. Информацию о работе дежурных групп можно уточнить в своей образовательной организации или в органе управления образованием муниципального образования по месту нахождения образовательной организации.
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