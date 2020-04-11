новости
новости
Регистрация
Как в Тульской области будут работать школы и детские сады после 12 апреля?
Фото из архива Myslo.

Как в Тульской области будут работать школы и детские сады после 12 апреля?

Разъяснение дает министерство образования региона.

Образовательные организации могут осуществлять деятельность в следующих режимах:
 
  • детские сады — только в режиме дежурных групп;
  • школы (для учащихся 1−4 классов) — в режиме дистанционного обучения или дежурных классов;
  • школы (для учащихся 5−11 классов), учреждения среднего специального, высшего и дополнительного образования — только в режиме дистанционного обучения.
В соответствии с Указом губернатора, организация образовательного процесса в формате дистанционного обучения и работы дежурных групп и классов действует до 30 апреля 2020 года. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из объективной эпидемиологической ситуации в регионе.
 
Обучающиеся зачисляются в дежурные группы или классы только на основании письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием объективных причин зачисления. Требование справки с места работы не является обязательным.
 
Министерство образования Тульской области обращает внимание, что посещение ребенком дежурной группы или класса — крайняя мера, предназначенная для тех случаев, когда детей не с кем оставить дома. Дежурные учреждения работают с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. Информацию о работе дежурных групп можно уточнить в своей образовательной организации или в органе управления образованием муниципального образования по месту нахождения образовательной организации.
Сюжет: Коронавирус
Фонд соцстрахования предупредил работающих пенсионеров о недопустимости нарушения самоизоляции
Жизнь Тулы и области
Фонд соцстрахования предупредил работающих пенсионеров о недопустимости нарушения самоизоляции
сегодня, в 11:07, 18 1891 4
Тульская семья не может улететь домой с Бали: «Денег нам хватит недели на две»
Жизнь Тулы и области
Тульская семья не может улететь домой с Бали: «Денег нам хватит недели на две»
сегодня, в 10:30, 214 5190 -2
В Москве и Подмосковье введут пропускной режим
Мир
В Москве и Подмосковье введут пропускной режим
сегодня, в 09:48, 59 2851 4
В Тульской области стартует программа для предпринимателей на выплату зарплаты сотрудникам
Жизнь Тулы и области
В Тульской области стартует программа для предпринимателей на выплату зарплаты сотрудникам
вчера, в 18:18, 24 3228 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
работа школкоронавирусдистанционное обучение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле «Хонда» влетела в столб: момент ДТП попал на видео
В Туле «Хонда» влетела в столб: момент ДТП попал на видео
Еще одна тулячка стала героиней реалити-проекта «Солдатки»
Еще одна тулячка стала героиней реалити-проекта «Солдатки»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.