Как в Тульской области будут работать школы и детские сады после 12 апреля?

Фото из архива Myslo.

Образовательные организации могут осуществлять деятельность в следующих режимах:

детские сады — только в режиме дежурных групп;

школы (для учащихся 1−4 классов) — в режиме дистанционного обучения или дежурных классов;

школы (для учащихся 5−11 классов), учреждения среднего специального, высшего и дополнительного образования — только в режиме дистанционного обучения.

В соответствии с Указом губернатора, организация образовательного процесса в формате дистанционного обучения и работы дежурных групп и классов действует до 30 апреля 2020 года. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из объективной эпидемиологической ситуации в регионе.

Обучающиеся зачисляются в дежурные группы или классы только на основании письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием объективных причин зачисления. Требование справки с места работы не является обязательным.

Министерство образования Тульской области обращает внимание, что посещение ребенком дежурной группы или класса — крайняя мера, предназначенная для тех случаев, когда детей не с кем оставить дома. Дежурные учреждения работают с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. Информацию о работе дежурных групп можно уточнить в своей образовательной организации или в органе управления образованием муниципального образования по месту нахождения образовательной организации.