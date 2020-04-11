новости
новости
Регистрация
В Туле «Хонда» влетела в столб: момент ДТП попал на видео
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле «Хонда» влетела в столб: момент ДТП попал на видео

Личность водителя установлена. Им оказался мужчина, ранее лишенный водительских прав.

Момент ДТП, которое случилось накануне вечером на Одоевском шоссе в Туле, попал на запись видеорегистратора. Напомним, автомобиль Honda HRV вылетел с дороги на обочину и врезался в столб. От удара опора ЛЭП рухнула, а водитель с места происшествия скрылся. 

Как сообщили Myslo в Тульской Госавтоинспекции, личность автомобилиста установлена. Им оказался мужчина 1990 г.р. Выяснилось, что ранее он был лишен водительских прав. 

От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:47 +9
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
скрылся с места ДТПврезался в столбГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Провалилась под лед: В Тульской области за смерть пятилетней девочки ответит отчим
Провалилась под лед: В Тульской области за смерть пятилетней девочки ответит отчим
Как в Тульской области будут работать школы и детские сады после 12 апреля?
Как в Тульской области будут работать школы и детские сады после 12 апреля?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.