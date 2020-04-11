В Туле «Хонда» влетела в столб: момент ДТП попал на видео

Фото УГИБДД по Тульской области.

Момент ДТП, которое случилось накануне вечером на Одоевском шоссе в Туле, попал на запись видеорегистратора. Напомним, автомобиль Honda HRV вылетел с дороги на обочину и врезался в столб. От удара опора ЛЭП рухнула, а водитель с места происшествия скрылся.

Как сообщили Myslo в Тульской Госавтоинспекции, личность автомобилиста установлена. Им оказался мужчина 1990 г.р. Выяснилось, что ранее он был лишен водительских прав.

От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.