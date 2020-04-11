Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле «Хонда» влетела в столб: момент ДТП попал на видео
Личность водителя установлена. Им оказался мужчина, ранее лишенный водительских прав.
Момент ДТП, которое случилось накануне вечером на Одоевском шоссе в Туле, попал на запись видеорегистратора. Напомним, автомобиль Honda HRV вылетел с дороги на обочину и врезался в столб. От удара опора ЛЭП рухнула, а водитель с места происшествия скрылся.
Как сообщили Myslo в Тульской Госавтоинспекции, личность автомобилиста установлена. Им оказался мужчина 1990 г.р. Выяснилось, что ранее он был лишен водительских прав.
От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
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