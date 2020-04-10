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В Тульской области стартует программа для предпринимателей на выплату зарплаты сотрудникам

В Тульской области стартует программа для предпринимателей на выплату зарплаты сотрудникам

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 13 апреля в Тульской области стартует программа льготного финансирования для предпринимателей на выплату заработной платы сотрудникам.
 
Займы предоставляются в размере до 5 000 000 рублей сроком до 12 месяцев, ставка по таким займам составит 0,1% годовых. Предусмотрена возможность отсрочки ежемесячных платежей.
 
Такие займы доступны предпринимателям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, и предоставляются независимо от отрасли, в которой ведется бизнес. Обеспечением по займу является поручительство владельцев бизнеса, залог отсутствует.
 
Комплект документов для подачи заявки максимально упрощен. К каждому заявителю применяется индивидуальный подход.
 
Получить комплект документов можно в Тульском областном фонде поддержки малого предпринимательства, а задать вопросы — по телефонам: 52−10−80, 8−800−600−77−71.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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