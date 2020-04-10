В Тульской области стартует программа для предпринимателей на выплату зарплаты сотрудникам

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 13 апреля в Тульской области стартует программа льготного финансирования для предпринимателей на выплату заработной платы сотрудникам.

Займы предоставляются в размере до 5 000 000 рублей сроком до 12 месяцев, ставка по таким займам составит 0,1% годовых. Предусмотрена возможность отсрочки ежемесячных платежей.

Такие займы доступны предпринимателям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, и предоставляются независимо от отрасли, в которой ведется бизнес. Обеспечением по займу является поручительство владельцев бизнеса, залог отсутствует.

Комплект документов для подачи заявки максимально упрощен. К каждому заявителю применяется индивидуальный подход.