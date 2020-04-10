Арктическое вторжение принесет в Центральную Россию снег и заморозки

Уже на предстоящих выходных в Центральной России похолодает. Так, в Тульской области дневная температура воздуха будет колебаться в районе +6 — +8°С. Ночью ожидаются морозы — до -3°С. В понедельник, 13 апреля, потеплеет до +14°C.

По прогнозам синоптиков погодного центра « Фобос », со вторника в Центральной России стартует очередное арктическое вторжение. Температура воздуха опустится до +7 — +8°С днем, в ночное время — до -1°С. Кроме того, в среду ожидается мокрый снег.