Инфографика Myslo: скорость распространения коронавируса в Тульской области

Напомним, на 9 апреля в нашем регионе 66 подтвержденных случаев covid-19.

Предлагаем вам наглядно посмотреть динамику распространения новой коронавирусной инфекции в Тульской области. Напомним, первые три случая заражения в нашей области были зафиксированы 19 марта — заболевшими стали супруги и их ребенок, которые вернулись из Италии.

На сегодняшний день в Тульской области 66 подтвержденных случаев covid-19. Семь человек уже прошли лечение и выписаны из больниц.

Известно, что коронавирус был зафиксирован у жителей таких городов и районов: Алексин, Донской, Ефремов, Заокский район, Кимовск, Куркино, Новомосковск, Богородицкий район, Теплое, Суворов, Узловая, Тула, Ясногорск, Венев, Щекинский район.

По данным регионального Роспотребнадзора, ежедневно в области проводится 700-800 исследований на коронавирус. По состоянию на 9 апреля обследовано 6948 жителей Тульской области,

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