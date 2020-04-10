Тульский Роспотребнадзор снял с продажи 3000 пачек контрабандных сигарет

За три месяца текущего года специалисты провели 82 проверки по соблюдению антитабачного законодательства.

Сотрудники надзорного ведомства посетили более 60 торговых организаций и выявили 68 нарушений, 22 из которых – курение табака в неустановленных местах. На 31 торговой точке обнаружились нарушения правил оборота табачной продукции.

Чаще всего сигареты продавались в магазинах, находящихся менее чем в ста метрах от образовательных учреждений. Кроме того, табак реализовывался по завышенным ценам или с использованием скидок, а также выкладывался на открытой витрине.

По результатам проверок из оборота изъято 3000 пачек сигарет и кальянных курительных смесей стоимостью порядка 150 тысяч рублей. Как правило, на товарах отсутствовали акцизные марки, а у продавцов не было сопроводительных документов. Виновные привлечены к административной ответственности – общая сумма штрафов превысила 300 тысяч рублей.