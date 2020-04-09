Антимонопольная служба не согласовывала повышение цен на продукты

Недавно в ряде СМИ появилась информация о грядущем повышении цен на чай, кофе, макаронные изделия, хлеб и прочие товары повседневного спроса. Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил о том, что это будет сделано с одобрения федеральной антимонопольной службы.

Однако ведомство официально опровергло эту информацию – сообщается, что ФАС России не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей. Дмитрию Вострикову было направлено предупреждение о недопустимости подобных публичных высказываний, которые могут привести к повышению цен и нарушению закона «О защите конкуренции».

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции подразделения ФАС России усилили работу по мониторингу цен на социально значимые продукты. Антимонопольная служба проверит производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен, на предмет нарушения действующего законодательства.