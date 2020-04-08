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В Тульской области выявили три новых места концентрации ДТП
Фото из архива Myslo.

В Тульской области выявили три новых места концентрации ДТП

Основные причины аварий – несоблюдение очередности проезда, нарушение дистанции и игнорирование сигналов светофора, а также переход дороги в неположенном месте.

На основе статистических данных аварийности, с января по март на территории Тульской области выявлено пять мест концентрации ДТП. В прошлом году сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 68 таких участков.

По-прежнему опасным остаётся пересечение проспекта Ленина и улицы Л. Толстого – там произошло три столкновения. На 21-м километре дороги Тула – Новомосковск зафиксировано три ДТП с участием пешеходов. Новыми местами концентрации ДТП стали:

  • перекресток ул. Оборонной и Л. Толстого  (четыре ДТП, одно из них – с участием пешехода), 
  • восточный обход дома №5 по улице А. Шипунова (три столкновения и один наезд на стоящий автомобиль),
  • участок на 189-м километре трассы «Крым» (четыре ДТП, одно из них – с участием пешехода).

Основными причинами ДТП остаются несоблюдение очередности проезда, нарушение дистанции, требований сигналов светофора и переход проезжей части вне пешеходного перехода.

Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с уполномоченными представителями владельцев автомобильных дорог проводятся обследования для установления недостатков состояния дорог и определения перечня мероприятий по безопасности и организации дорожного движения.

УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает водителям: находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Помните, что только неукоснительное соблюдение ПДД обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:55 +2
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