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Тульские газовики продлили дистанционное обслуживание клиентов

Тульские газовики продлили дистанционное обслуживание клиентов

Специалисты компании «Газпром газораспределение Тула» напоминают о возможностях онлайн-сервисов.

В Центре обслуживания клиентов работает бесплатный федеральный многоканальный номер: 8 (800) 600-8-004. Специалисты ответят на все вопросы, связанные с газификацией, ремонтом, заменой и техническим обслуживанием газового оборудования.

Заявки на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, на оказание других услуг можно подать по электронной почте. Адреса можно найти здесь.

Оплатить услуги по техническому обслуживанию газового оборудования и посмотреть историю платежей можно в «Личном кабинете».

О запахе газа можно сообщить по телефонам 04 и 104. Аварийные бригады работают в непрерывном режиме.

В Единых центрах предоставления услуг и в магазинах по продаже газового оборудования нерабочие дни продлены до 30 апреля.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +1
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