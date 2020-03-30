Где в Туле чаще всего происходят ДТП: список опасных перекрестков

Фото из архива MySlo

Почти половина из них находятся на территории областного центра.

Местом концентрации дорожно-транспортный происшествий является участок автомобильной дороги или улицы, не превышающий 200 м в населенном пункте или 1000 м вне его, а также перекресток дорог, где за год произошло три и более ДТП одного вида или 5 и более ДТП независимо от их вида, в которых погибли или пострадали люди.

На основе статистических данных аварийности, на территории Тульской области выявлено 68 мест концентрации ДТП, 29 из которых находятся на территории областного центра:

1 Пересечение улиц Кирова и Епифанская 2 Пересечение улиц Кирова и Ложевая 3 Пересечение улиц Кирова и Немцова 4 Пересечение улиц Ложевая и Калинина 5 Пересечение улиц Кутузова и Шухова 6 Пересечение улиц Металлургов – 2-й проезд Металлургов 7 Пересечение улиц Пролетарская и Демидовская Плотина 8 Пересечение улиц Пролетарская и Ложевая 9 Пересечение улиц Пролетарская и Замочная 10 Пересечение улиц Рязанская и Овражная 11 Пересечение улиц Октябрьская и М.Горького 12 Пересечение проспекта Ленина и улицы Пушкинская 13 Пересечение проспекта Ленина и улицы Первомайская 14 Пересечение проспекта Ленина и улицы Жаворонкова 15 Пересечение проспекта Ленина и улицы Агеева 16 Пересечение проспекта Ленина и улицы Мира 17 Пересечение проспекта Ленина и улицы 9 мая 18 Пересечение проспекта Ленина и улицы Г.Маргелова 19 Пересечение проспекта Ленина и улицы Скуратовская 20 Пересечение улиц Староникитская и Л. Толстого 21 Пересечение улиц Л. Толстого и Буденного 22 Пересечение улиц Тургеневская и Пушкинская 23 Пересечение улиц Фрунзе и Коминтерна 24 Пересечение улицы Дмитрия Ульянова и Красноармейского проспекта 25 Пересечение улиц Кауля и Тимирязева 26 Пересечение улиц Советская и Мосина 27 проспект Ленина д. 24 д. 28 28 улица Московское шоссе д. 55 д. 55 29 ул. Металлургов д. 40 д. 46

В этих местах произошло 126 ДТП, 147 человек пострадали, 5 погибли.

На автодороге М-2 «Крым» выявлено 15 мест концентрации ДТП, а именно:

30 Автодорога М-2 «Крым» 113 км 114 км 31 132 км 132 км 32 146 км 147 км 33 150 км 150 км 34 151 км 151 км 35 164 км 165 км 36 169 км 169 км 37 187 км 188 км 38 189 км 189 км 39 198 км 199 км 40 200 км 200 км 41 224 км 224 км 42 240 км 241 км 43 254 км 254 км 44 М-2 «Крым» (подъезд к г. Туле) 35 км 36 км

В данных местах концентрации произошло 63 ДТП, в которых 93 человека пострадали и 14 погибли.

На автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» выявлено 3 места концентрации ДТП:

45 Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 81 км 82 км 46 97 км 98 км 47 100 км 101 км

На указанных участках произошло 15 ДТП, в которых 26 человек пострадали и 6 погибли.

На автодороге М-4 «Дон» выявлено 4 места концентрации ДТП:

48 Автодорога М-4 «Дон» 194 км 194 км 49 211 км 212 км 50 317 км 317 км 51 Автодорога М-4 «Дон» (проезд по г. Ефремов) 300 км 300 км

Там зафиксировано 16 ДТП, 34 пострадавших и 5 погибших.

На автодороге «Тула-Белев» выявлено 4 места концентрации ДТП:

52 Автодорога «Тула-Белев» 7 км 8 км 53 8 км 9 км 54 28 км 28 км 55 33 км 34 км

В этих местах произошло 14 ДТП, в которых 24 человека пострадали и 2 погибли.

На автодороге «Тула-Новомосковск» выявлено 4 места концентрации ДТП:

56 Автодорога «Тула-Новомосковск» 6 км 7 км 57 10 км 11 км 58 38 км 38 км 59 40 км 40 км 60 42 км 43 км

Здесь произошло 22 ДТП, в которых 28 человек пострадали и 2 погибли.

А также:

61 Автодорога «Тула-Алексин» 22 км 22 км 62 г. Алексин, ул. Парковая д. 5 д. 5 63 Пересечение улиц 8 марта и Торговая 64 г. Новомосковск, пересечение улиц Комсомольская и Солнечная 65 г. Новомосковск, пересечение улиц Шахтеров и Свердлова 66 Автодорога «Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск – Узловая» 128+700 129+700 67 г. Узловая, ул. Мира д.3 д.6 68 Автодорога «Скуратово – Фалдино - Кишкино» 0 км 1 км

В данных местах концентрации произошло 29 ДТП, в которых 45 человек пострадали и 1 погиб.

???????Основными причинами ДТП остаются несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу встречного движения, неподчинение пешеходами сигналам регулирования, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, нарушение водителями правил перестроения, нарушение правил пользования общественным транспортом.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия.

Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения, либо вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения – не оставайтесь равнодушными и безучастными, сообщите в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.