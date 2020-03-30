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Где в Туле чаще всего происходят ДТП: список опасных перекрестков
Фото из архива MySlo

Где в Туле чаще всего происходят ДТП: список опасных перекрестков

Почти половина из них находятся на территории областного центра.

Местом концентрации дорожно-транспортный происшествий является участок автомобильной дороги или улицы, не превышающий 200 м в населенном пункте или 1000 м вне его, а также перекресток дорог, где за год произошло три и более ДТП одного вида или 5 и более ДТП независимо от их вида, в которых погибли или пострадали люди.

На основе статистических данных аварийности, на территории Тульской области выявлено 68 мест концентрации ДТП, 29 из которых находятся на территории областного центра:

1

Пересечение улиц Кирова и Епифанская

2

Пересечение улиц Кирова и Ложевая

3

Пересечение улиц Кирова и Немцова

4

Пересечение улиц Ложевая и Калинина

5

Пересечение улиц Кутузова и Шухова

6

Пересечение улиц Металлургов – 2-й проезд Металлургов

7

Пересечение улиц Пролетарская и Демидовская Плотина

8

Пересечение улиц Пролетарская и Ложевая

9

Пересечение улиц Пролетарская и Замочная

10

Пересечение улиц Рязанская и Овражная

11

Пересечение улиц Октябрьская и М.Горького

12

Пересечение проспекта Ленина и улицы Пушкинская

13

Пересечение проспекта Ленина и улицы Первомайская

14

Пересечение проспекта Ленина и улицы Жаворонкова

15

Пересечение проспекта Ленина и улицы Агеева

16

Пересечение проспекта Ленина и улицы Мира

17

Пересечение проспекта Ленина и улицы 9 мая

18

Пересечение проспекта Ленина и улицы Г.Маргелова

19

Пересечение проспекта Ленина и улицы Скуратовская

20

Пересечение улиц Староникитская и Л. Толстого

21

Пересечение улиц Л. Толстого и Буденного

22

Пересечение улиц Тургеневская и Пушкинская

23

Пересечение улиц Фрунзе и Коминтерна

24

Пересечение улицы Дмитрия Ульянова и Красноармейского проспекта

25

Пересечение улиц Кауля и Тимирязева

26

Пересечение улиц Советская и Мосина

27

проспект Ленина

д. 24

д. 28

28

улица Московское шоссе

д. 55

д. 55

29

ул. Металлургов

д. 40

д. 46

В этих местах произошло 126 ДТП, 147 человек пострадали, 5 погибли.

На автодороге М-2 «Крым» выявлено 15 мест концентрации ДТП, а именно:

30

Автодорога М-2 «Крым»

113 км

114 км

31

132 км

132 км

32

146 км

147 км

33

150 км

150 км

34

151 км

151 км

35

164 км

165 км

36

169 км

169 км

37

187 км

188 км

38

189 км

189 км

39

198 км

199 км

40

200 км

200 км

41

224 км

224 км

42

240 км

241 км

43

254 км

254 км

44

М-2 «Крым» (подъезд к г. Туле)

35 км

36 км

В данных местах концентрации произошло 63 ДТП, в которых 93 человека пострадали и 14 погибли.

На автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» выявлено 3 места концентрации ДТП:

45

Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»

81 км

82 км

46

97 км

98 км

47

100 км

101 км

На указанных участках произошло 15 ДТП, в которых 26 человек пострадали и 6 погибли.

На автодороге М-4 «Дон» выявлено 4 места концентрации ДТП:

48

Автодорога М-4 «Дон»

194 км

194 км

49

211 км

212 км

50

317 км

317 км

51

Автодорога М-4 «Дон» (проезд по г. Ефремов)

300 км

300 км

Там зафиксировано 16 ДТП, 34 пострадавших и 5 погибших.

На автодороге «Тула-Белев» выявлено 4 места концентрации ДТП:

52

Автодорога «Тула-Белев»

7 км

8 км

53

8 км

9 км

54

28 км

28 км

55

33 км

34 км

В этих местах произошло 14 ДТП, в которых 24 человека пострадали и 2 погибли.

На автодороге «Тула-Новомосковск» выявлено 4 места концентрации ДТП:

56

Автодорога «Тула-Новомосковск»

6 км

7 км

57

10 км

11 км

58

38 км

38 км

59

40 км

40 км

60

42 км

43 км

Здесь произошло 22 ДТП, в которых 28 человек пострадали и 2 погибли.

А также:

61

Автодорога «Тула-Алексин»

22 км

22 км

62

г. Алексин, ул. Парковая

д. 5

д. 5

63

Пересечение улиц 8 марта и Торговая

64

г. Новомосковск, пересечение улиц Комсомольская и Солнечная

65

г. Новомосковск, пересечение улиц Шахтеров и Свердлова

66

Автодорога «Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск – Узловая»

128+700

129+700

67

г. Узловая, ул. Мира

д.3

д.6

68

Автодорога «Скуратово – Фалдино - Кишкино»

0 км

1 км

В данных местах концентрации произошло 29 ДТП, в которых 45 человек пострадали и 1 погиб.

???????Основными причинами ДТП остаются несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу встречного движения, неподчинение пешеходами сигналам регулирования, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, нарушение водителями правил перестроения, нарушение правил пользования общественным транспортом.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия.

Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения, либо вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения – не оставайтесь равнодушными и безучастными, сообщите в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00, 32-45-02,
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через WhatsApp, Viber: +7(999)374-36-13.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:57 +4
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