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ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Фото из архива Myslo.

ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы

ВТБ первым из банков заявил о разработке программ помощи заемщикам, пострадавшим от распространения коронавируса.

ВТБ начал прием заявок на предоставление кредитных каникул через чат-бот в ВТБ-онлайн. Услуга, ранее доступная клиентам только при обращении в контакт-центр, теперь предоставляется в мобильном приложении банка. Клиенты смогут не только получить консультацию, но и подать заявку на отсрочку платежа и отправить фото подтверждающих документов.

ВТБ первым из банков заявил о разработке программ помощи заемщикам, пострадавшим от распространения коронавируса. Понимая свою социальную ответственность, банк предложил заемщикам возможность оформления кредитных каникул, изменение срока кредита или ставки – каждое обращение рассматривается индивидуально. За первую неделю ВТБ получил более 70 тысяч обращений от клиентов. Отсрочка платежей подключается автоматически по факту предоставления клиентами больничного листа.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников отметил:

Анатолий Печатников

– За первую неделю работы по новой программе мы получаем десятки тысяч обращений от клиентов, что многократно превосходит стандартные значения. В этих условиях важно упростить процедуру подачи заявления для клиента и снизить колоссальную нагрузку на операторов. ВТБ быстро разработал и внедрил чат-бот, который позволит заемщикам быстро и удобно оформить все необходимые документы для решения своих текущих финансовых вопросов.

 

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вчера, в 10:00
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