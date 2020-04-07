ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы

Фото из архива Myslo.

ВТБ начал прием заявок на предоставление кредитных каникул через чат-бот в ВТБ-онлайн. Услуга, ранее доступная клиентам только при обращении в контакт-центр, теперь предоставляется в мобильном приложении банка. Клиенты смогут не только получить консультацию, но и подать заявку на отсрочку платежа и отправить фото подтверждающих документов.

ВТБ первым из банков заявил о разработке программ помощи заемщикам, пострадавшим от распространения коронавируса. Понимая свою социальную ответственность, банк предложил заемщикам возможность оформления кредитных каникул, изменение срока кредита или ставки – каждое обращение рассматривается индивидуально. За первую неделю ВТБ получил более 70 тысяч обращений от клиентов. Отсрочка платежей подключается автоматически по факту предоставления клиентами больничного листа.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников отметил: