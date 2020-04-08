Туляка оштрафовали за взятку судебному приставу

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Мужчина пытался за деньги снять запрет на регистрацию своего автомобиля.

В Туле Привокзальный суд вынес приговор 46-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным во взятке должностному лицу за заведомо незаконные действия (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Как установили следствие и суд, в период с 1 марта по 12 апреля 2017 года злоумышленник передал через посредника взятку судебному приставу-исполнителю. За деньги мужчина хотел, чтобы был снят наложенный по исполнительному производству запрет на регистрационные действия с автомобилем.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 280 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Уголовное дело в отношении должностного лица службы судебных приставов находится на рассмотрении в суде.