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Туляка оштрафовали за взятку судебному приставу
Изображение sajinka2 с сайта Pixabay.

Туляка оштрафовали за взятку судебному приставу

Мужчина пытался за деньги снять запрет на регистрацию своего автомобиля.

В Туле Привокзальный суд вынес приговор 46-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным во взятке должностному лицу за заведомо незаконные действия (ч. 3 ст. 291 УК РФ).
 
Как установили следствие и суд, в период с 1 марта по 12 апреля 2017 года злоумышленник передал через посредника взятку судебному приставу-исполнителю. За деньги мужчина хотел, чтобы был снят наложенный по исполнительному производству запрет на регистрационные действия с автомобилем.
 
«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 280 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Уголовное дело в отношении должностного лица службы судебных приставов находится на рассмотрении в суде.
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 09:49 +2
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