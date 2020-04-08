В Богородицке священники окропили город святой водой от коронавируса: видео

Фото из группы «ВКонтакте» «Богородицкое городское казачье общество».

Накануне в Богородицке после службы в местных храмах сященнослужители организовали Крестный ход против распространения коронавируса в городе.

Как сообщает газета «Богородицкие вести», объезд начался от Казанского храма и далее по улицам. Возле каждого Поклонного креста в округе был совершен молебен, а также у часовни на улице Коммунаров.

Процесс заснял очевидец:

Сообщается, что в организации Крестного хода помогли местные предприниматели, предоставив транспорт, а сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасное движение и остановки.