новости
новости
Регистрация
В Богородицке священники окропили город святой водой от коронавируса: видео
Фото из группы «ВКонтакте» «Богородицкое городское казачье общество».

В Богородицке священники окропили город святой водой от коронавируса: видео

Священнослужители совершили Крестный ход.

Накануне в Богородицке после службы в местных храмах сященнослужители организовали Крестный ход против распространения коронавируса в городе.

Как сообщает газета «Богородицкие вести», объезд начался от Казанского храма и далее по улицам. Возле каждого Поклонного креста в округе был совершен молебен, а также у часовни на улице Коммунаров.

Процесс заснял очевидец:

Сообщается, что в организации Крестного хода помогли местные предприниматели, предоставив транспорт, а сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасное движение и остановки.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 10:20 −17
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицк
Прочее
святая водамолебенкрестный ход

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на выезде из больницы столкнулись внедорожник и легковушка
В Туле на выезде из больницы столкнулись внедорожник и легковушка
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.