В двух больницах региона отделения закрыты на карантин: пациентов и медперсонал проверяют на коронавирус

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В Донской городской больнице № 1 и Куркинской центральной районной больнице проводятся противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений. На временный карантин закрыты терапевтические отделения.

Как сообщает минздрав Тульской области, в обеих больницах выявлены пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. У них взяты анализы, установлен круг контактных лиц. Пациенты — жители Донского и Куркино — госпитализированы в Тульскую областную клиническую больницу. Их состояние стабильное, без отрицательной динамики.

У медицинского персонала и пациентов, находившихся в контакте с заболевшими, взяты анализы на коронавирус.

По предварительным данным, у всех контактировавших результаты тестов отрицательные. На 10 день будет проведен контрольный тест для исключения инфицирования. До получения окончательных результатов пациенты будут находиться в больницах на карантине. Медики — дома на режиме самоизоляции.

В минздраве отметили, что временный карантин внес изменения в маршрутизацию. Жители Донского с заболеваниями терапевтического профиля, нуждающиеся в медицинской помощи, направляются на лечение в Новомосковскую городскую клиническую больницу, жители Куркино - в Ефремовскую районную больницу.

Напомним, ранее сообщалось о карантине в пульмонологическом отделении Тульской городской больницы № 10.