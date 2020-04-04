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За сутки четыре туляка попались на краже продуктов и алкоголя

За сутки четыре туляка попались на краже продуктов и алкоголя

Злоумышленники вынесли из магазинов текилу, коньяк, сыр, колбасу, пиво и кофе.

За прошедшие сутки в областном центре были совершены 4 кражи продуктов питания и алкоголя из продовольственных магазинов. В Пролетарском округе два нигде не работающих местных жителя ночью разбили стекло входной двери супермаркета, расположенного по ул. Вильямса, залезли внутрь торгового зала и похитили алкогольную продукцию. Оперативные сотрудники установили личность похитителей, спустя некоторое время они были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В Зареченском округе сотрудниками уголовного розыска задержан 17-летний молодой человек, который из торгового зала магазина, расположенного по ул. Луначарского, похитил бутылку текилы и бутылку коньяка. Ущерб составил более 3 тысяч рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

В Центральном округе полицейскими установлен и задержан нигде не работающий и ранее судимый за кражи 33-летний туляк, который совершил хищение сыра, колбасы и пива из торгового зала продовольственного супермаркета, расположенного на пр. Ленина. От мужчины получены признательные показания. Похищенные товары изъяты. По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Работниками продовольственного супермаркета, расположенного на Зеленстрое, задержан нигде не работающий и ранее судимый за кражи 29-летний житель Косой Горы, который из торгового зала совершил кражу сыра, колбасы и банки кофе. Он был передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Получены признательные показания. По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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