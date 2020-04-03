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Что делать с проездными на апрель?
Фото из архива Myslo

Что делать с проездными на апрель?

Тулякам, которые начали оформление проездного или планирует сделать это в апреле, назначили дополнительные дни приема.

По правилам, продлевать проездные на общественный транспорт в Туле можно до 5 апреля. Но в этом месяце многие пенсионеры этого сделать не смогли.

Тулячка Наталья Кичакова поделилась своей проблемой с редакцией Myslo: 

– Каждый месяц мы оплачиваем 500 рублей в банкомате, а затем уже продлиеваем карту в ОЕИРЦ. Так получилось, что деньги мы внесли, а вот продлить проездной не смогли. В ОЕИРЦ были огромные очереди, и стоять в них в период пандемии небезопасно. А потом нам до 5 апреля запретили выходить из дома. Неужели наши  деньги теперь пропадут? Для пенсионеров это существенная сумма.

Ситуацию прокомментировали в правительстве Тульской области:

– В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основании Указа Президента РФ об объявлении нерабочих дней продление льготных проездных билетов на апрель 2020 года, выдача и замена транспортных карт всех типов будут осуществляться:

  • 6 апреля, в понедельник, – с 8.00 до 18.00 без перерыва,
  • 7 апреля, во вторник, – с 8.00 до 18.00 без перерыва. 

Продление, выдача и замена транспортных карт будет проводиться в кабинете 012 на цокольном этаже по адресу: Тула, ул. Л. Толстого, 114-а.

Автовокзалы и автостанции Тульской области, принимающие граждан по вопросу продления СТК, продолжают функционировать в прежнем режиме. 

По всем вопросам использования транспортных карт просим вас обращаться через форму обратной связи на сайте oeirc.ru в разделе «Контакты» или в контакт-центр по тел. 70-55-07. 

При обращении указывайте номер транспортной карты и СНИЛС для быстрой идентификации.

 

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 16:00 +3
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