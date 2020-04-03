Что делать с проездными на апрель?

Фото из архива Myslo

Тулякам, которые начали оформление проездного или планирует сделать это в апреле, назначили дополнительные дни приема.

По правилам, продлевать проездные на общественный транспорт в Туле можно до 5 апреля. Но в этом месяце многие пенсионеры этого сделать не смогли.

Тулячка Наталья Кичакова поделилась своей проблемой с редакцией Myslo:

– Каждый месяц мы оплачиваем 500 рублей в банкомате, а затем уже продлиеваем карту в ОЕИРЦ. Так получилось, что деньги мы внесли, а вот продлить проездной не смогли. В ОЕИРЦ были огромные очереди, и стоять в них в период пандемии небезопасно. А потом нам до 5 апреля запретили выходить из дома. Неужели наши деньги теперь пропадут? Для пенсионеров это существенная сумма.