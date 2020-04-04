Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона

В обращении губернатора Тульской области Алексея Дюмина говорится:

- Уважаемые жители Тульской области! Сегодня особо хочу обратиться к представителям нашего старшего поколения. Сейчас вы находитесь в наиболее уязвимом положении. Поэтому я очень прошу вас – соблюдать режим самоизоляции.

Пожалуйста, побудьте дома! Этим вы не только убережете себя, но и своих близких, подадите отличный пример детям, подросткам и нашей молодёжи. Если вам нужно купить продукты, лекарства или еще что-то, обращайтесь к социальным работникам, к волонтерам. Без заботы и внимания мы никого сегодня не оставим.

Берегите себя и будьте самое главное - здоровы!