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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона

Глава региона призвал туляков соблюдать режим самоизоляции.

В обращении губернатора Тульской области Алексея Дюмина говорится:

- Уважаемые жители Тульской области! Сегодня особо хочу обратиться к представителям нашего старшего поколения. Сейчас вы находитесь в наиболее уязвимом положении. Поэтому я очень прошу вас – соблюдать режим самоизоляции. 

Пожалуйста, побудьте дома! Этим вы не только убережете себя, но и своих близких, подадите отличный пример детям, подросткам и нашей молодёжи. Если вам нужно купить продукты, лекарства или еще что-то, обращайтесь к социальным работникам, к волонтерам. Без заботы и внимания мы никого сегодня не оставим.

Берегите себя и будьте самое главное - здоровы!

Горячая линия координационного центра: 8-800-200-52-26.

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