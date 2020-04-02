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Девятилетняя Василина из Тульской области читает детям сказки по WhatsApp, чтобы не скучать на карантине

Девятилетняя Василина из Тульской области читает детям сказки по WhatsApp, чтобы не скучать на карантине

Василина говорит, что так она хотела помочь другим: «Кто-то хочет пообщаться. И я решила либо просто пообщаться, либо что-то почитать деткам».

Оказать помощь тем, кто находится на добровольной самоизолиции или карантине, может любой неравнодушный человек независимо от возраста. 9-летняя Василина Воробьева из поселка Дубна Тульской области одной из первых объявила о своем желании стать волонтером. 

«Я Василина. Мне 9 лет. Я очень выразительно читаю книги. Если ваши дети скучают на карантине, могу почитать им детские книги по WhatsApp 8-920-75-26-008. Буду рада даже просто с ними поговорить и развлечь», — указала в заявке на сайте мывместе2020.рф третьеклассница Воскресенской школы.

Мама Василины – волонтер с 20-летним стажем, помогала и средства на помощь больным детям собирать, и районную библиотеку восстанавливать. Она рассказала, что дочь самостоятельно приняла решение подать заявку: девочка давно подключилась к общественной жизни, активно участвует в развитии родного посёлка и в школьных конкурсах. 

Идею дочери мама поддержала и помогла составить заявку. Они и подумать не могли, что предложение найдет столько откликов! 

– Уже в первый день мы получили около сотни звонков и сообщений с просьбой почитать сказку. Василина сейчас целый день работает, чтобы успевать на все звонки. Завели в инстаграме страничку, где ведем прямые эфиры и публикуем записи чтения сказок, – рассказала мама Василины.

Сама Василина говорит, что таким образом хотела помочь другим: «Кто-то хочет пообщаться. И я решила либо просто пообщаться, либо что-то почитать деткам».

Звонки поступают не только из России, но и с Украины, из Белоруссии, Испании и Франции.

Кстати, послушать сказку хотят не только дети. Как оказалось, и взрослые не против на несколько минут вернуться в детство. 

В интервью Первому каналу Василина с мамой рассказали, что идея просто читать сказки обернулась еще и увлекательным общением, и новыми навыками. Например, русские, живущие в Португалии, научили Василину делать дымковские игрушки из теста,  а школьник из Белоруссии – рисовать по тетрадным клеткам.

– Можно сделать намного больше, когда ты видишь, что у тебя срослось, получилось. И хочется дальше идти, дерзать, творить, –  цитирует маму Василины Первый канал.

Отец Василины Юрий тоже на передовой, трудится на реконструкции инфекционной больницы в Москве. Он отмечает: «Людям сейчас поддержка нужна, это самое главное».

Сюжет: Коронавирус
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