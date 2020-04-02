Девятилетняя Василина из Тульской области читает детям сказки по WhatsApp, чтобы не скучать на карантине

Василина говорит, что так она хотела помочь другим: «Кто-то хочет пообщаться. И я решила либо просто пообщаться, либо что-то почитать деткам».

Оказать помощь тем, кто находится на добровольной самоизолиции или карантине, может любой неравнодушный человек независимо от возраста. 9-летняя Василина Воробьева из поселка Дубна Тульской области одной из первых объявила о своем желании стать волонтером.

«Я Василина. Мне 9 лет. Я очень выразительно читаю книги. Если ваши дети скучают на карантине, могу почитать им детские книги по WhatsApp 8-920-75-26-008. Буду рада даже просто с ними поговорить и развлечь», — указала в заявке на сайте мывместе2020.рф третьеклассница Воскресенской школы.

Мама Василины – волонтер с 20-летним стажем, помогала и средства на помощь больным детям собирать, и районную библиотеку восстанавливать. Она рассказала, что дочь самостоятельно приняла решение подать заявку: девочка давно подключилась к общественной жизни, активно участвует в развитии родного посёлка и в школьных конкурсах.

Идею дочери мама поддержала и помогла составить заявку. Они и подумать не могли, что предложение найдет столько откликов!

– Уже в первый день мы получили около сотни звонков и сообщений с просьбой почитать сказку. Василина сейчас целый день работает, чтобы успевать на все звонки. Завели в инстаграме страничку, где ведем прямые эфиры и публикуем записи чтения сказок, – рассказала мама Василины.

Сама Василина говорит, что таким образом хотела помочь другим: «Кто-то хочет пообщаться. И я решила либо просто пообщаться, либо что-то почитать деткам».

Звонки поступают не только из России, но и с Украины, из Белоруссии, Испании и Франции.

Кстати, послушать сказку хотят не только дети. Как оказалось, и взрослые не против на несколько минут вернуться в детство.

В интервью Первому каналу Василина с мамой рассказали, что идея просто читать сказки обернулась еще и увлекательным общением, и новыми навыками. Например, русские, живущие в Португалии, научили Василину делать дымковские игрушки из теста, а школьник из Белоруссии – рисовать по тетрадным клеткам.

– Можно сделать намного больше, когда ты видишь, что у тебя срослось, получилось. И хочется дальше идти, дерзать, творить, – цитирует маму Василины Первый канал.

Отец Василины Юрий тоже на передовой, трудится на реконструкции инфекционной больницы в Москве. Он отмечает: «Людям сейчас поддержка нужна, это самое главное».