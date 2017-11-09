Туляк нашел в лесу под Шатском фото женщин, истыканные иголками

Шатск и его окрестности продолжают удивлять и пугать. Очередное «странное место» обнаружилось в районе населенного пункта Кошино.

8 ноября местный житель отправился на рыбалку на реку Шат в окрестностях деревни Кошино. В том месте к реке вплотную прилегает посадка. На одном из деревьев он заметил какие-то бумажки. При ближайшем рассмотрении это оказались фото двух женщин, истыканные иголками.

– В каждом фото по семь иголок, – рассказывает Александр.

Что всё это значит, кто эти женщины и кому понадобилось проводить такие «сеансы магии», неизвестно.

Место в этом районе тихое, неподалеку две речки – Шат и Вьевка, но берега заросшие и людей там мало. Кто-то выбрал себе это уединенное место, чтобы поиздеваться над фотографиями женщин.

Напомним, на днях Шатск прославился на всю страну. Слава, конечно, сомнительная: в окрестностях поселка была найдена аллея, в которой все деревья были «одеты» в женские бюстгальтеры.

После публикаций в СМИ странную аллею «раздели»: кто-то убрал белье с деревьев и, видимо, выбросил его. Кто создал аллею, узнать так и не удалось: информацию проверяла даже полиция, но безуспешно.

В некоторых тульских СМИ высказывались предположения, что это создали игроки в городские квесты типа «Дозор» или «Дозор-лайт». Однако организаторы этих игр в беседе с Myslo опровергли данную информацию.