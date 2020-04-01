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Госдума приняла новые правила прохождения техосмотра
Изображение Karolina Grabowska с сайта Pixabay.

Госдума приняла новые правила прохождения техосмотра

Новому легковому автомобилю теперь нужно будет проходить первый технический осмотр через 4 года, далее до 10 лет раз в два года и затем раз в год.

Накануне в третьем чтении Госдума приняла закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС». В него вошел ряд касающихся реформы техосмотра мер, которые нужны для уменьшения издержек бизнеса и граждан. При этом будет сохранен необходимый уровень контроля за техническим состоянием транспортных средств.
 
Для поддержки автопроизводителей и стимулирования обновления автопарка увеличиваются интервалы прохождения технического для:
  • новых легковых автомобилей — теперь первый раз нужно будет проходить технический осмотр через 4 года, далее до 10 лет раз в два года, далее раз в год;
  • новых автомобилей такси — до 5 лет с года выпуска автомобиля такси нужно будет проходить технический осмотр раз в год, далее раз в полгода;
  • новых автобусов — до 5 лет с года выпуска автобуса необходимо будет проходить технический осмотр раз в год, далее раз в полгода.
Кроме того, для поддержки добросовестного бизнеса предусмотрен перенос сроков запуска реформы технического осмотра на 1 марта 2021 г. Это позволит операторам техосмотра осуществить в комфортные сроки переоборудование пунктов технического осмотра по новым требованиям, закупить оборудование для фотофиксации процедуры, обучить технических экспертов.
 
Операторы, которые проинвестируют в свои пункты технического осмотра, смогут подать заявление на аккредитацию по новым требованиям с 15 января 2021 года. В качестве преимущества они получат право более позднего прохождения процедуры подтверждения своего соответствия.
 
Также переносится на 1 марта 2022 года срок вступления в силу норм о привлечении к административной ответственности за эксплуатацию т/с без действующей диагностической карты.
 
Пакет норм административной ответственности, направленный на борьбу с недобросовестными операторами, вступит в силу с 1 марта 2021 года, одновременно с нормами основного законопроекта.
 
В настоящее время Минэкономразвития России готовит пакет экономических решений, направленных на поддержку добросовестных операторов технического осмотра.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:15 +2
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