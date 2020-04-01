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Как в Туле дезинфицируют подъезды многоквартирных домов
Фото пресс-службы правительства Тульской области и ГЖИ.

Как в Туле дезинфицируют подъезды многоквартирных домов

Об этом губернатору доложили на оперативном совещании.

1 апреля губернатор Алексей Дюмин провел совещание по работе управляющих компаний в период режима повышенной готовности. 

Глава региона отметил, что в нерабочую неделю большинство жителей остаются дома. При этом сотрудники отрасли ЖКХ, в том числе ответственные за обеспечение жизнедеятельности многоквартирных домов, продолжают работать. На первый план выходят своевременное реагирование на сигналы, поступающие от жителей, а также проведение дезинфекции в подъездах.

Начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко доложил, что за прошедшую неделю было обработано 149 обращений и 97 заявок в Единую диспетчерскую службу ГЖИ.

Люди задают вопросы о начислениях за коммунальные услуги, содержании и текущем ремонте домов. Для оперативного реагирования работает телефон горячей линии ГЖИ и онлайн-чат с УК.

Стал актуальным вопрос дезинфекции подъездов. В феврале инспекция направила управляющим компаниям указания по обработке поверхностей лифтов и подъездов. Дважды в неделю УК отчитываются в ГЖИ о проделанной работе.

 

При выявлении заболевания у жильцов УК получает предписание Управления Роспотребнадзора и проводит полную дезинфекцию подъезда. Информация ежедневно направляется в ГЖИ.

Руководители тульских УК сообщили, что с введением режима повышенной готовности непрофильные сотрудники переведены на удаленный режим, а все рабочие находятся на местах.

Обработка и уборка проводятся в указанные ГЖИ сроки. Работа с гражданами ведется по телефонам и на сайте компаний, с жителями ряда домов созданы чаты.

Такая же работа ведётся и в других городах региона.

Алексей Дюмин обратил внимание начальника ГЖИ и глав муниципалитетов на необходимость неукоснительного соблюдения указания председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о приостановке проверочных и контрольных мероприятий в отношении управляющих компаний. При этом глава региона отметил, что это временная мера и важно не снижать качество оказания услуг населению.

 

Губернатор поблагодарил работников УК и всего жилищно-коммунального сектора, которые наряду с врачами, водителями общественного транспорта, продавцами в магазинах оказались сейчас на передовой.

Алексей Дюмин

– Вы выполняете важную работу, обеспечивая жизнедеятельность в своих населенных пунктах, чтобы жители не испытывали неудобств. Будьте внимательны к людям, к их обращениям и сигналам. Оперативно реагируйте на них. Работа по дезинфекции контактных поверхностей в подъездах должна проводиться регулярно и тщательно. От этого во многом зависят здоровье и безопасность наших граждан.

Управляющие компании отчитались о проводимой работе. Уборка и обработка проводится в соответствии с графиком. Отчеты регулярно направляются в ГЖИ.

Глава региона обратил внимание, что на текущий момент в регионе нет недостатка в дезинфицирующих средствах и УК должны быть полностью ими обеспечены при выходе на объекты. Кроме того, сотрудников важно обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Губернатор призвал руководителей управляющих компаний не забывать о своих трудовых коллективах и поблагодарить людей за работу в этот непростой период.

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